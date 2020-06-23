Ordu Barosu Başkanı: Barışçıl yürüyüşte kolumu bacağımı tutmak şiddet değil midir?

Ankara’da 26 saatlik bekleyiş ve arbedenin ardından Anıtkabir’e gidişlerine izin verilen avukatlardan Ordu Barosu Başkanı Haluk Murat Poyraz, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası programı canlı yayına bağlandı. Poyraz, “İtiş kakış oldu polis beni ablukaya aldı. Doğrudan fiziksel darp olmadı ama kolumu bacağımı tutup beni bloke etmek de şiddettir. Elbette şikayetçi olabilirim” dedi.

Ordu Barosu başkanı Haluk Murat Poyraz şunları söyledi:

Yürüyüşe başlayacağımız yere geldiğimizde polisler etrafımızı çevirdiler ve barikatlar kurdular. Emniyet görevlileriyle iletişim kurarak bunun barışçıl amaçlı olduğunu, herhangi bir izne tabi olmadığını kısa mesafeli yaklaşık 200 m yürüyeceğimizi ve orada yürüyüşümüzü sonlandıracağımızı, Meclise gireceğimizi ifade ettik. Devlet memurunu ve emniyet görevlisine yakışmayan agresif bir şekilde, muhataplarının da baro başkanları olduğunu bile bile uygun olmayan bir üslupla konuştular. O anda itiş kakış oldu, beni ablukaya aldılar. Beni de kurtarmaya Gaziantep Barosu başkanı Bektaş Şarklı ve diğer Baro başkanları da varken arbede çıktı. Doğrudan fiziksel darp olmadı ama kolumu bacağımı tutup, beni bloke etmek de bir şiddettir. Elbette bunun için şikayetçi olabilirim. Biz bu tür ufak tefek şeylerle uğraşma peşinde değiliz, daha büyük meselelerle uğraşıyoruz.

'Feyzioğlu'nun istifa etmesi gerekir'

“70 yaşındaki kişi Artvin Baro başkanı Ali Uğur Çağal. Barolar ve Barolar Birliği arasında uzun süredir fikir ayrılığı yaşıyoruz. Çok derin temelleri var, kamuoyunda paylaşmak çok da doğru değil ama ana hatlarıyla bahsetmek mümkün. Biz hak ve özgürlükleri savunmak amacıyla görevlendirilmiş kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütleriyiz. Bizim birlik başkanıyla barolar arasındaki asıl ihtilafımızın nedeni birlik başkanı güvenlik temelli fikir üretmeye ve eylem geliştirmeye başladı güvenliği biz de önemsiyoruz ama bizim asli görevimiz hak ve özgürlükler. Dolayısıyla Metin başkan biraz daha farklılık yaşadı buradan bir görüş ayrılığı doğdu. En son Barolar başta olmak üzere meslek örgütlerinin yapısı ve seçim sistemlerinin değişikliğine ilişkin bir takım söylentiler ortaya çıktıktan sonra sn. Adalet Bakanı bir açıklama yaptı ve böyle bir çalışmamız yok dedi, ertesi Gün birlik başkanı açıklama yaptı böyle bir çalışma yok dedi ama onun hemen ertesi gününde Cumhurbaşkanı böyle bir çalışma var, biz bunu raftan indiriyoruz dedi. Metin bey 80 Baronun yaklaşık 65’i tarafından temsil kabiliyetini kaybetmiştir orada durması etik ve ahlaki değildir, istifa etmesi gerekir.”