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    Akşam Postası

    Bahçeli’nin 'yeniden yargılansın' dediği Mümtaz'er Türköne için kızı Sıla ne dedi?

    Akşam Postası
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    Mümtaz'er Türköne’nin kızı Sıla Türköne, MHP lideri Bahçeli'nin gündeme getirmesiyle yeniden yargılanması gündeme getirilen babasının son durumunu aktardı.

    MHP lideri Bahçeli’nin FETÖ’den 10 yıla mahkum edilen eski Zaman gazetesi yazarı Mümtaz'er Türköne’nin yeniden yargılanmasına yönelik çağrısı gündem yarattı. Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında 4.5 yıldır hapis yattığı Silivri Cezaevi’nden kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'ne kaldırılan ve damarına iki stent takılan Türköne’nin kalbinde yeni bir problem olduğu ve bu sebeple tahliye edilebileceği iddia edildi.

    'Tahliye olsa 8 ay önce olurdu'

    Mümtazer Türköne’nin kızı Sıla Türköne, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası editörü Uğur Koçbaş’a babasının durumu ile ilgili son bilgileri anlattı, “Türköne önümüzdeki günlerde sağlık gerekçesiyle tahliye edilebilir” iddiasını da yanıtladı:

    “Babamın sağlık durumu 8 aydır çok kötü. Şu an hastanede değil ama durumu iyi de değil. Hangi gerekçeyle babamın sağlık nedeniyle tahliye olacağını söylediler bilmiyorum ama tahliye olacak olsaydı 8 ay önce olurdu. Bana bu konuda gelen bir bilgi yok. Babamın kap damarlarından biri tamamen tıkalı. Daha önce stent takılmıştı ancak şimdi acil by pass ameliyatı olması gerekiyor. Corona salgını nedeniyle hastaneye de gidilemiyor.”

    Devlet Bahçeli ne demişti?

    "Ülkücü şehidimizin ağabeyi olan ve geçmişte davamıza emek vermiş Mümtaz’er Türköne’nin gerçekten suçlu olup olmadığına karar verecek yegâne merci Türk adaletidir. Adil ve hakkaniyetli yargılamayla Mümtaz’er Türköne’nin üzerine atılı isnatların netleşmesi de mümkün olacaktır. Dileğim bir haksızlık varsa bunun acilen düzeltilmesidir. Osman Kavala’nın, Altan kardeşlerin, Nazlı Ilıcak’ın ve daha pek çok sorunlu kişinin masum gösterilmeye çalışıldığı bir yerde şehit ağabeyi Mümtaz’er Türköne’nin davası tekraren ve titizlikle değerlendirilmelidir"

    Etiketler:
    Tahliye, Devlet Bahçeli, FETÖ, Mümtaz'er Türköne
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