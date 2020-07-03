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    Akşam Postası

    Kocaeli Baro Başkanı Candemir: Biz Meclis’e yemek yemeğe gelmedik, hayatımız, mesleğimiz için buradayız

    Akşam Postası
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    Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir, Meclis’teki ‘Çoklu Baro’ düzenlemesine karşı Ankara'da TBMM önündeki protestolarını anlattı.

    Meclis’teki ‘Çoklu Baro’ düzenlemesine karşı Ankara’da bulunan 20 baro başkanından Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası programında yaşananları anlattı. Candemir, “Gece Komisyon toplantısına katılmayı beklerken ‘sizi restoranda ağırlayalım’ dediler, biz Meclise yemek yemeye gelmedik ki.. Hayatımız, mesleğimiz için buradayız” dedi.

    Kocaeli Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir Akşam Postası’na yaşananları şöyle aktardı:

    'Diyalog talebini reddetmek söz konusu değil'

    ‘’Gece birçok baro başkanımız Çankaya kapısı önünde kaldılar, biz de şuan buradayız. Sıhhiye’de çeşitli kentlerden gelen meslektaşlarımızla buluştuk.  Öğlen 13:30 gibi tekrar Meclis’e gittik ama bizi almadılar. Bir gazeteci gözaltına alındı. Milletvekilleri devreye girerek en azından girişin Baro başkanlarına serbest bırakılması yönünde çaba sarf ettiler. Bu saat itibariyle giriş – çıkışlar yasaklandı. Dışarısı tamamen ablukaya alındı. Kalkanlarla, barikatlarla kuşatılmış bir vaziyette Meclis’in bahçesinde beklemedeyiz. Biz taleplerimizi ilettik. Bazı mecralar tarafından kamuoyuna yanlış yansıtılıyor galiba diyalog talebini reddetmek gibi bir durumumuz söz konusu değil. Önce üç Baro başkanı gelsin 5’er dakika konuşsun gitsin denildi. Biz 140 bin civarı meslektaşı temsil ediyoruz. Bizde dedik ki Gazi Meclis kapısında bekletmeyin, birçok alan var bağımsız bir alanda bekleyelim. Aramızdan seçeceğimiz meslektaşlarımızı konuşturalım dedik ama hayır dendi.”

    'Hayatımız, mesleğimiz için yasa değişikliğini görüşmeye geldik'

    “Gecenin ilerleyen saatlerinde 5 baro başkanı gelsin, geri kalanını restoranda ağırlayalım dediler. Biz de dedik Meclise yemek yemeye gelmedik. Hayatımız, mesleğimiz için yasa değişikliğini görüşmeye geldik. Sonrasında yok dediler ancak o şartla olur. Diyalog kuruluyormuş gibi. Yasa tasarısının normalde alt komisyonda olması lazım. Yasa usulü alt komisyondaki ilgililerin görüşleri alır, yasa metni tasarısı revize edilir ya da hazırlanır sonrasında komisyona intikal eder ve genel kurula götürülür. Tersten bir durum söz konusu. Alt komisyona gitmeden komisyonda tartışılan ve muhataplarına her türlü engelle konuşmalarının kabul edilmediği istenmediği bir süreci takip ediyoruz. Buradayız, şuan için bir gelişme yok. Gelişme olacağını düşünüyoruz. Kararlılıkla bekliyoruz.”

    Etiketler:
    baro başkanı, Çoklu baro, Kocaeli, TBMM
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