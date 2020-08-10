Kayıt
22:51 10 Ağustos 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Akşam Postası

    Prof. Dr. Şenol: Korona sürecinden iktidar kadar muhalefet de sorumludur

    Akşam Postası
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1354)
    0 51
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104148/24/1041482403_0:306:1400:1094_1199x675_80_0_0_39aefec5e807f68b16f9dccd5b90b817.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/aksam_postasi/202008101042628572-prof-senol-korona-surecinden-iktidar-kadar-muhalefet-de-sorumludur/

    Vaka sayısının artış gösterdiği bu günlerde muhalefete de kızdığını belirten Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, "Ben bilim insanıyım ve politikayla ilgilenmek istemiyorum, isteseydim o sahnede olurdum. Beni bu pozisyona düşürdüğü için şuanda sadece yönetimde olanlara değil yönetime talip olanlara da sitem ediyorum" dedi.

    Gazi Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, RS FM’de Atilla Güner'le Akşam Postası'na konuk olarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışı değerlendirdi.

    'Mevcut yöntemlerle salgın sıfırlanmıyor'

    "Birinci dalganın ikinci pik noktası doğru tarif olur çünkü birinci dalgayı bitirememişken başımıza geldi bunlar. Birinci dalgayı bitirmek demek bir miktar kontrol altında tutabilmek demek, vakaları azaltmak demek. Azalttığımız zaman da fiziksel ve test gücümüzü kullanarak kontrol etmeye ve hayatın anahtar alanlarını açmaya ve yönelmekti. Hayat kademe kademe normalleşecekti. Kontrollü bir düşük düzeyle salgın izlemine geçmiş olacaktık" diyen Prof. Dr. Şenol, şu ifadeleri kullandı:

    "Şu anki mevcut yöntemlerle bu salgın sıfırlanamıyor. Çok katmanlı bir açılışa gittik. Çok katmanlı açılışla birlikte de tek stratejimiz o gün itibariyle ters yönde değişti. Sokaktaki insanların düşüncesi değişti. İyileştirilebilir bir hastalık, Türkiye'de de hafif mi seyrediyor acaba? Sağlık sistemimiz çok başarılı gibi bir algı olunca insanlarda 'pandemi yorgunluğu' dediğimiz süreçten hiç olmaması gereken bir kontrolsüzlüğe geçtik. Sosyal mesafe kavramı bütünüyle unutuldu."

    'Nişan, düğün, asker uğurlaması bu yaz olmamalıydı'

    Sosyal mesafenin zorunlu olarak kısıtlanacağı alanların olması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Şenol, "Salgın ancak belirli bir aşamaya gelmişse kontrollü bir şekilde açılabilir. Nişan, düğün, asker uğurlaması bu yaz olmamalıydı, açılmaması gereken alanlardı. Bireysel olarak korumak bir yerde sizi ve sevdiklerinizi ilgilendiriyor ama toplumsal olarak zorunlu sosyal mesafe kuralları olmalıydı. 1 Haziran günü kalabalık bir nüfusla, bu kadar birbirine geçen iller arası ilişkilerle ve uyum sorunları olacağını gördüğümüz halde… Bugün geldiğimiz noktanın kontrolünün çok güç olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

    Prof. Dr. Şenol, "Kapanmanın tek elden olması ve merkezden olması çok kolay ama açılmanın çok katmanlı, çok paydaşlı ve çok sesli olması gerekiyor. Hepimiz aynı gemideyiz ve bu geminin su almasını istemiyoruz" diyerek "İnsanların görüşleri ne olursa olsun kamu sağlığı için, veri güvenirliği, veri ulaşımı dışında son derece temkinli uyarılar yapıyor. Herkes bildiğini masaya koymaya çalışıyor, isterseniz o masaya ulaşmasın bile. Bunu refleks olarak yapmak zorundasınız zaten bu ölümlü bir macera. Sorun öteleme diye bir şey yok sorun ötelenmiyor. Bu salgında sorunu 1 ay öteliyelim diyemiyorsunuz, sorun çığ gibi büyüyor" değerlendirmesinde bulundu.

    'Hangi rakamı buluyorsanız, 3.5 ile çarpın'

    "Başka bir rakam olmadığı için ve güvenmemiz gereken bir yerden geldiği için Sağlık Bakanlığı'nın verilerine güvenmek zorundayız evet ama ülke modellemeler yapan grupların söylediği salgının doğası gereği ve gözden kaçırabileceğimiz pozitifliklerden dolayı hangi rakamı buluyorsanız, 3.5 ile çarpın" diyen Prof. Dr. Şenol, şöyle devam etti:

    'Okulların açılması için son gücümüzle hazırlık yapmamız lazımdı'

    "Testleme stratejimiz kötü. Kötü olduğu için hastaların yüzde 20’lik bir grubunu yakalayabiliyoruz. Sahadaki verilerle günlük verilen sayılar örtüşmüyor. Artık masada daha çok işinin olması gerekiyor ve bütün tarafların olması gerekiyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB) çok önemli bir kuruluş olmasına rağmen masada değil. El verecek herkesin elini almak gerekiyor. Olmayınca hep beraber üzülürüz. Mesela hastanelerin normal alanları açılacaktı ya da okullar için son gücümüzle hazırlık yapacaktık. Bence okulların açılmaması gerekiyor. Çünkü hayatın düğüm olduğu alanlar bunlar. Biz işimizi hep şansa bırakıyoruz ama bırakamayız bıraktığımız an virüs sahneyi alıyor. Pandemide süreci belirleyecek tek şey var sosyal mesafeyi bireysel ya da toplumsal olarak korumamız."

    'Keşke siyasiler konuşsa da biz de bu duruma düşmesek'

    Prof. Dr. Şenol, devamında şunları kaydetti:

    "Ben bilim insanıyım ve politikayla ilgilenmek istemiyorum, isteseydim o sahnede olurdum. Beni bu pozisyona düşürdüğü için şu anda sadece yönetimde olanlara değil yönetime talip olanlara da sitem ediyorum. Herkesin bir pandemi çıkış planı olması lazım. Şu anda Türkiye ve dünyanın en önemli gündemi ve düğümü bu. Onlar konuşsa politik kısımları ve meseleleri de biz bu duruma düşmesek. Bizim tek derdimiz var. Acaba kamu sağlığı için bilgilerimizi ve tecrübelerimizi olumlu bir şekilde masa görebilir miyiz? Benim ülkemin sıkıntıya düşüyor olması beni ancak mahcup eder, üzer. Pandemiyi kutuplaştırmayalım. Bizim öyle bir derdimiz yok ve beni çok üzüyor."

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1354)
    Etiketler:
    Esin Davutoğlu Şenol, Türk Tabipleri Birliği (TTB), Koronavirüs testi, Gazi Üniversitesi, Salgın, vaka, Kovid-19, Koronavirüs
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    'Cennet adası' Mauritius, tarihinin en korkunç çevre felaketiyle karşı karşıya
    Karikatür
    Beyrut Limanı'ndaki patlama, Lübnan tarihinin en büyüğü olarak kayıtlara geçti
    İnfografik
    2019 yılında Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet