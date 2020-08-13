Kayıt
22:43 13 Ağustos 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Akşam Postası

    Avrasya Araştırma’dan Kemal Özkiraz: Muharrem İnce bugün ‘ağam beni kovir misin’ diye sordu Kılıçdaroğu'na

    Akşam Postası
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 15
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104148/24/1041482403_0:306:1400:1094_1199x675_80_0_0_39aefec5e807f68b16f9dccd5b90b817.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/aksam_postasi/202008131042650638-avrasya-arastirmadan-kemal-ozkiraz-muharrem-ince-bugun-agam-beni-kovir-misin-diye-sordu/

    Avrasya Araştırma’dan Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin açıklamalarını RS FM'de değerlendirdi.

    Muharrem İnce’nin bugün “Memleket hareketi”ne start verdiği basın toplantısını Avrasya Araştırma’dan Kemal Özkiraz, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na değerlendirdi. Özkiraz,  “Muharrem İnce bugün agam beni kovir misin diye sordu Kemal Kılıçdaroğu'na. Kov beni, ihraç et beni ki ben de parti kurayım dedi” diye konuştu. Gazeteci Şaban Sevinç ise İnce ile ilgili kulis bilgileri paylaştı.

    Özkiraz’ın değerlendirmeleri şöyle:

    'Çatı adaylığını bitirecek, Erdoğan da bunu ister'

    “İnce dedi ki beni bir salın artık parti kurayım. Niye salın diyorum çünkü partiyi böyle kurarsam belli ki siz bana hain diyeceksiniz ve bunu da seçmen satın alacak. Seçmen de diyecek ki evet bu haindir, oyları bölüyor. O yüzden onlar beni kovsun, onlar beni kovarsa seçmen bana hain demez gibi bir mantığı var ama kendini kovdurmaya çalıştığını da o kadar belli etti ki seçmen bunu da yemez. CHP'nin oy oranı yüzde 22. Yüzde 17'si Muharrem İnce ise kendi nerede? O yüzden o rakamlara bakmamak lazım. Muharrem İnce'nin maksimum potansiyeli 24 Haziran seçimlerine baktığımız zaman partisiyle kendisi arasındaki oy farkıdır. Kendisi bile yenilgiyi kötü yönettim diyerek kredinin yarısından fazlasının gittiğini kabul ediyor. Muharrem İnce'nin yüzde 10 gibi bir hedefi yok. Kendisini aday ettirebilecek kadar taban yakalamaya çalışıyor. 100 bin kişilik oy ile aday olabilir. Çatı adaylığın önü kesilmiş oluyor ve Erdoğan'ın en çok isteyeceği şey bu. İnsanlar İnce saray için çalışıyor deyince sarayda oturmuşlar anlaşmışlar gibi anlamamak lazım. İnce, Erdoğan'la anlaşmıştır gibi şeyler çok iddialı ve çok acımasız olur ama sonuçta  iş dönüyor dolaşıyor iktidara yarayacaksa onun için çalışıyor anlamına geliyor. Bu algıyı kırabilmesi çok zor.”

    Gazeteci Şaban Sevinç ise, İnce’nin kullandığı ifadeleri bir başka CHP’linin söylemesi durumunda hemen partiden ihracı için süreç başlatılacağını, ancak İnce’ye böyle bir mağduriyet yaratmaya olumsuz bakılacağını belirtti:

    'CHP, mağduriyet kozu vermek istemez'

    “Muharrem İnce'nin bugün söylediklerini sıradan bir Milletvekili ya da parti üyesi söylemiş olsa hemen disipline verilmişti. Muharrem İnce konusu daha hassas olduğu için genel merkez ihraç yoluyla Muharrem İnce'ye mağduriyet kozu vermemeye çalışacaktır ama ne kadar tahammül edebilir, Muharrem İnce önümüzdeki günlerde yapağı açıklamalarla ne kadar daha zorlayacak hep birlikte izleyeceğiz. Kurultaydan hemen sonra başlamıştı Muharrem İnce'nin parti kuracağı tartışmaları. Türkiye'nin her tarafındaki tanıdığım CHP'lilerden bana da mesajlar geliyor. Bana gelen mesajlarda büyük çoğunluk Muharrem İnce'nin bu hareketini destekliyor ama karşı çıkanlar da var. Ben şu örgütü kurarım ya da şu şekilde destek veririm diye talip olanlar var biliyorum. Muharrem İnce'nin, CHP'ye ciddi bir zarar verebileceğini bu yönüyle görüyorum. İnce bugün 'CHP'den ayrılsam da ayrılmasam da Millet ittifakının içindeyim' dedi. İnce'nin Cumhur ittifakı ya da Ak Parti'ye doğrudan ya da dolaylı bir destek yapacağını beklemek mümkün değil. Ak Parti'ye en karşı olanlar diye bir liste yapsan İnce ilk üçe girer her halde.

    'Milyon takipçisi olan isimler katılacak'

    Yeni isimlerin bazılarının isimlerini de ben biliyorum. İsim vermek istemiyorum ama görüştü ve onaylarını aldı. Sade bir kadrosu vardı ama kurultaydan sonraki süreçte 15-20 kişiyle daha görüşerek harekete kattı diyebilirim. İsimlerini duyduğunuz, bildiğiniz tanıdığınız kişiler. Ekonomi dünyasında, sosyal medyada yüz binlerce milyonlarca takipçisi olan, gençlerin de takip ettiği kişiler diye tarif yapabilirim.

    Etiketler:
    Avrasya Araştırma, Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, CHP, Muharrem İnce
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Birkaç etaptan oluşan yarışmaya katılmak isteyen güzeller önce sosyal ağlarda belli bir hashtag'le fotoğraflarını paylaşıyor, sonra ise yarışmaya başvuranlar arasındaki en güzel 100 kızı dergi okuyucuları tarafından seçiliyor.
    Miss MAXIM 2020: Rusya'nın en seksi kızı seçildi
    Karİkatür
    ABD Kongresi, S-400 yüzünden 2 yıldır Türkiye'ye silah satışlarını engelliyor
    İnfografik
    Türkiye vatandaşlarının 2019 yılında gitmeyi en çok tercih ettiği yerler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet