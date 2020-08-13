Avrasya Araştırma’dan Kemal Özkiraz: Muharrem İnce bugün ‘ağam beni kovir misin’ diye sordu Kılıçdaroğu'na

Muharrem İnce’nin bugün “Memleket hareketi”ne start verdiği basın toplantısını Avrasya Araştırma’dan Kemal Özkiraz, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na değerlendirdi. Özkiraz, “Muharrem İnce bugün agam beni kovir misin diye sordu Kemal Kılıçdaroğu'na. Kov beni, ihraç et beni ki ben de parti kurayım dedi” diye konuştu. Gazeteci Şaban Sevinç ise İnce ile ilgili kulis bilgileri paylaştı.

Özkiraz’ın değerlendirmeleri şöyle:

'Çatı adaylığını bitirecek, Erdoğan da bunu ister'



“İnce dedi ki beni bir salın artık parti kurayım. Niye salın diyorum çünkü partiyi böyle kurarsam belli ki siz bana hain diyeceksiniz ve bunu da seçmen satın alacak. Seçmen de diyecek ki evet bu haindir, oyları bölüyor. O yüzden onlar beni kovsun, onlar beni kovarsa seçmen bana hain demez gibi bir mantığı var ama kendini kovdurmaya çalıştığını da o kadar belli etti ki seçmen bunu da yemez. CHP'nin oy oranı yüzde 22. Yüzde 17'si Muharrem İnce ise kendi nerede? O yüzden o rakamlara bakmamak lazım. Muharrem İnce'nin maksimum potansiyeli 24 Haziran seçimlerine baktığımız zaman partisiyle kendisi arasındaki oy farkıdır. Kendisi bile yenilgiyi kötü yönettim diyerek kredinin yarısından fazlasının gittiğini kabul ediyor. Muharrem İnce'nin yüzde 10 gibi bir hedefi yok. Kendisini aday ettirebilecek kadar taban yakalamaya çalışıyor. 100 bin kişilik oy ile aday olabilir. Çatı adaylığın önü kesilmiş oluyor ve Erdoğan'ın en çok isteyeceği şey bu. İnsanlar İnce saray için çalışıyor deyince sarayda oturmuşlar anlaşmışlar gibi anlamamak lazım. İnce, Erdoğan'la anlaşmıştır gibi şeyler çok iddialı ve çok acımasız olur ama sonuçta iş dönüyor dolaşıyor iktidara yarayacaksa onun için çalışıyor anlamına geliyor. Bu algıyı kırabilmesi çok zor.”

Gazeteci Şaban Sevinç ise, İnce’nin kullandığı ifadeleri bir başka CHP’linin söylemesi durumunda hemen partiden ihracı için süreç başlatılacağını, ancak İnce’ye böyle bir mağduriyet yaratmaya olumsuz bakılacağını belirtti:

'CHP, mağduriyet kozu vermek istemez'

“Muharrem İnce'nin bugün söylediklerini sıradan bir Milletvekili ya da parti üyesi söylemiş olsa hemen disipline verilmişti. Muharrem İnce konusu daha hassas olduğu için genel merkez ihraç yoluyla Muharrem İnce'ye mağduriyet kozu vermemeye çalışacaktır ama ne kadar tahammül edebilir, Muharrem İnce önümüzdeki günlerde yapağı açıklamalarla ne kadar daha zorlayacak hep birlikte izleyeceğiz. Kurultaydan hemen sonra başlamıştı Muharrem İnce'nin parti kuracağı tartışmaları. Türkiye'nin her tarafındaki tanıdığım CHP'lilerden bana da mesajlar geliyor. Bana gelen mesajlarda büyük çoğunluk Muharrem İnce'nin bu hareketini destekliyor ama karşı çıkanlar da var. Ben şu örgütü kurarım ya da şu şekilde destek veririm diye talip olanlar var biliyorum. Muharrem İnce'nin, CHP'ye ciddi bir zarar verebileceğini bu yönüyle görüyorum. İnce bugün 'CHP'den ayrılsam da ayrılmasam da Millet ittifakının içindeyim' dedi. İnce'nin Cumhur ittifakı ya da Ak Parti'ye doğrudan ya da dolaylı bir destek yapacağını beklemek mümkün değil. Ak Parti'ye en karşı olanlar diye bir liste yapsan İnce ilk üçe girer her halde.

'Milyon takipçisi olan isimler katılacak'

Yeni isimlerin bazılarının isimlerini de ben biliyorum. İsim vermek istemiyorum ama görüştü ve onaylarını aldı. Sade bir kadrosu vardı ama kurultaydan sonraki süreçte 15-20 kişiyle daha görüşerek harekete kattı diyebilirim. İsimlerini duyduğunuz, bildiğiniz tanıdığınız kişiler. Ekonomi dünyasında, sosyal medyada yüz binlerce milyonlarca takipçisi olan, gençlerin de takip ettiği kişiler diye tarif yapabilirim.