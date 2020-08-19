Batman’da polis, Musa Orhan’ın tutuklandığı cinsel istismar olayını araştıran yerel gazeteciyi nasıl sorguladı?

Batman’da Uzman çavuş Musa Orhan'ın cinsel saldırısına uğradıktan sonra intihar ettiği iddia edilen 18 yaşındaki İpek E.’nin haberini ilk yapan gazetecilerden İdris Yayla, hakkında açılan soruşturma sürecini RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı: “İfadem alınırken bana ‘haberi hangi amaçla yaptın, neden sosyal medyada paylaştın?’ diye sorular sordular. Hastaneye gittiğimizde de aileye ve habere erişmemizi engellediler” dedi.

Jiyanhaber imtiyaz sahibi gazeteci İdris Yayla şunları söyledi:

'Bana haberin doğruluğunu değil, nedenini sordular'



“Olay bizlere ilk olarak bir çocuğun tüfekle intihar ettiği yönünde geldi. Hastane ve aileyle iletişime geçtikten sonra olayın iç yüzünü İpek’in annesi anlattı. İntihardan 2 gün sonra yaptığım haberden dolayı hakkımda soruşturma açıldı. Haberi başka ajanslar da geçmişti ama bizim hakkımızda soruşturma açıldı. Emniyet Müdürlüğünde ifadem alınırken haberin doğruluğu niteliğinde bana hiçbir soru sorulmadı. Bana, “haberi hangi amaçla yaptın?, neden yaptın?, sosyal medyada neden paylaştın?” gibi sorular sordular. Ben de “Niçin haber yaptığım konusunda sorulara ifade vermeyeceğim çünkü soruşturmanın konusu bu olamaz” dedim. Emniyet nasıl ki işini yapıyor ben de mesleğimi icra ediyorum. Bana haberin doğruluğunu sorsalardı kaynağımı belli etmek zorunda değildim ama doğruluğunu sormaları daha doğru olurdu. Üzerime atılan suç CMK madde 146 halkı kin, düşmanlığa tahrik veya aşağılama. Daha önce kaç kere muhabirlerimiz darp edilmişti, çekim yapmaları engellenmişti ama ilk defa soruşturma geçirdik. Hiçbir gazetenin yazmadığını yazıyorduk bu yüzden belki de göze batıyorduk. Hastaneye gittiğimizde de aileye ulaşmamız ve bilgi almamız engellendi.

'Sadece Batman'da değil tüm Türkiye'de...'

Ailenin iznini almadığım için ilk gün intihar mektubunu yayınlamadım, izin aldıktan sonraki günlerde paylaştık. 18 Yaşındaki bir kişinin herkes gibi hayalleri, umutları ve idealleri vardı. Mektubunda da hepsini dile getiriyor. Hepsinden mahrum oldu bir anda. Sadece Batman’da değil tüm Türkiye’de kadın tecavüze de uğrasa aşağılanıyor. Ailelerinin baskısını görüyor bu tür olaylar bazen açığa bile çıkamıyor. Bu algının kırılması lazım.