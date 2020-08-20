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    Akşam Postası

    Kadıköy’de maske takmadığı için polisin gözaltına aldığı Rana Batı: Bana şiddet uygulandı

    Akşam Postası
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    https://tr.sputniknews.com/aksam_postasi/202008201042691546-kadikoyde-maske-takmadigi-icin-polisin-gozaltina-aldigi-rana-bati-bana-siddet-uygulandi/

    Kadıköy’de maske takmadığı için polisin gözaltına aldığı Rana Batı, yaşadıklarını Akşam Postası yayınında ''Bir sürü maskesiz insan varken, üstelik kendi polis arkadaşı da maskesizken beni çağırıp 900 lira ceza yediğimi söyledi. İtiraz edince de darp etti'' sözleriyle ifade etti.

    İstanbul Kadıköy’de polis memurunun maske takması için uyardığı, itiraz edince de zor kullanarak kelepçelediği Rana Batı’nın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Batı ve videoyu çeken arkadaşı Zeynep Kurt, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında yaşadıklarını anlattı. Batı, “Bir sürü maskesiz insan varken, üstelik kendi polis arkadaşı da maskesizken beni çağırıp 900 lira ceza yediğimi söyledi. İtiraz edince de darp etti” dedi.

    Kadıköy - denetim - polis müdahalesi
    © DHA /
    Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan Kadıköy'deki gözaltıyla ilgili talimat

    'İtiraz mı ediyorsun? Karakola gideceğiz'

    ''Polis kimliğimi sormadan önce ben karşı kaldırımdan gelirken beni izliyordu. Etrafımda o kadar maskesiz kişi olmasına rağmen bana bakıyordu. Polisin bana ilk tepkisi ‘’gel bakayım sen buraya’’ oldu. TC kimliğimi verdim. Ben zannettimki GBT yapılacak. Karşıdaki polisin maskesi aynı benim gibi çenesinin altındaydı. Yanındaki polisin maskesi yoktu sonradan maske taktı. Biraz zaman geçtikten sonra olayın ne olduğunu sordum bana maskeden 900 TL ceza yediğimi söyledi. O anda orada bulunan maskesiz insanları gösterdim. Sonrasında ben yürümeye devam ettim, arkamdan geldi ‘’itiraz mı ediyorsunuz?’’ dedi. ‘’Evet’’ dedim o zaman ‘’Karakola gideceğiz’’ dedi.

    'Sağ kolumu hareket ettiremiyorum'

    Kameraya yansıyan görüntülerde insanlar çevremize toplanınca polisler beni bıraktı. “Karakola gideceğiz, şahit var mı?” diye sordu. Çevremizdeki o kadar insan şahit olarak gelmek istedi ama polisin seçtiği kişi şahit olarak araca bindirildi. Polis arabasında bana şiddet ve taciz uygulayan memur, şahit, ben ve arkadaşım Zeynep vardı. Karakola giderken arabada diyalog oluştu. Şahit olan kişi polislere ‘’İskele karakoluna haftada bir imza atmaya geliyorum ben sizin için ifade veririm’’ dedi. Polis, şahidi dinlemedi bile ifadeyi kendisi yazdı, şahit imza attı. Benim sarhoş olduğumu iddia edenler varmış. Polis benim alkollü olduğumu anlayamaz mıydı? Darp raporu almaya doktora gittiğim zaman o da mı anlamadı benim alkollü olduğumu? Benim polislere küfür iddia ettiğimi savunan kişiler var. Öyle bir şey kesinlikle olmadı, videoda küfür yok zaten. Bana şiddet uygulandı, sağ kolumu hareket ettiremiyorum.

    'Instagram'dan polisler mesaj yazıyor'

    Kameralara yansıyan görüntüleri telefonunun kamerasıyla çeken Rana Batı’nın arkadaşı Zeynep Kurt, ''Emniyet müdürleri, Instagram’dan nasılsınız, iyi misiniz diye bana yazıyorlar. Olayı kapatmaya çalışıyorlar ama olay asla kapanmayacak’’ dedi.

    Kurt yaşananları şöyle aktardı:

    “Ben video kaydına başlamadan önce ortamın daha sakin olduğu zamanlarda yatıştırmaya çalışmıştım. Videoyu başlattıktan sonra polis elimi sürekli geriye itti. İyi ki görüntüleri kaydetmişim. Benden şikayetçi olundu, bana dava açıldı asla pişman değilim, bir daha olsa bir daha yaparım. İster yakınım olsun ister sokaktan geçen birisi zulmün karşısında boyun eğilmez. Maske çenesinin altında diye tehditvari ve taciz edici şekilde bakmak ve ceza yazmanın hiçbir şekilde haklı bulunur bir yanı yok. Karşıdan gelirken beni de süzdüler. Dövmelerimiz var diye mi bilmiyorum. Ben de devlet memuruyum. Devlet memuru olmanın ne demek olduğunu bilen az insanlardan biri olduğumu düşünüyorum. 19 yaşındayız ve psikolojik olarak yıprandık, bu şekilde yıpranmayı kimse hak etmez ama gündemde sürekli bu şekilde yargılanıyor insanlar. Belirli bir tayfa var bunların her şekilde önünü kapatıyorlar. Hepsinden şikayetçi oldum. Biz hakkımızı arayacağız. Mobese kameraları var diyorlar, kameraları lütfen ortaya çıkartsınlar. İyi polis de var kötü polis de. Biz polislerimize asla laf söylemiyoruz, bizi koruyorlar sağ olsunlar. Biz üzüldük açıkçası bütün polislere laf geldi diye, biz de böyle bir şey olsun istemezdik. Videoyu sessiz şekilde sosyal medyaya koyan kişi benim. Merak ettim sessiz koyunca acaba ne olacak diye. Videolar sessiz olunca küfür var diye iftira attılar sonra sesli bir şekilde yayınladım”

    Etiketler:
    Darp, Kadıköy
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