TTB Başkanı Adıyaman: 214 merkezde koronavirüs testi yapılıyor, sonucu bilen 3 bürokrat

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Sinan Adıyaman, Türkiye'de yapılan Kovid-19 testleriyle ilgili olarak "Testler 214 merkezde yapılıyor şimdi. Doktor arkadaşlar hastalarının test sonuçlarını öğrenemiyor. Onlar bakanlıkta bir merkeze gidiyor ve 2- 3 kişi biliyor. 'Şeffaflık' diyorsanız bu gizlilik niye?" dedi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Sinan Adıyaman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin Türkiye'deki seyriyle ilgili olarak RS FM'de Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Ankara, Erzurum, Rize ve Malatya valilerinin söyledikleriyle tablolardaki verilerin uyuşmadığını söyleyen Adıyaman, şöyle devam etti:

"Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yaptığı açıklamalar da uyum sağlamıyor. Testler 214 merkezde yapılıyor şimdi. Doktor arkadaşlar hastalarının test sonuçlarını öğrenemiyor. Onlar bakanlıkta bir merkeze gidiyor ve 2- 3 kişi biliyor. 'Şeffaflık' diyorsanız bu gizlilik niye? Bu merkezlerle neden gizlilik sözleşmesi imzalıyorsunuz? Ne saklıyorsunuz? Bu rakamların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Test sayıları, kaç pozitif çıktı, kaç negatif var? Bir tek Sağlık Bakanı’nın kendisi ve 2- 3 bürokratın bilmesiyle pandemiyle mücadele olmaz.

'Ankara'da hastaneye yatış 2-3 gün sürüyor'

Ankara’da öğretim üyesiyim. 200 hastam var, hastaneye yatırmak için 2- 3 gün bekliyorum hastalarımı. Yoğun bakımlarda yer yok. İnsanlar normal servis yataklarında hayatlarını kaybediyorlar. Ankara’da kamuda çalışan diş hekimi arkadaşlarımız var filyasyona katılıyorlar onlar bu testleri yapıyorlar. Gelen bilgiler günlük 2 bin vaka civarında Ankara’da. Neyi saklıyorsunuz ki? İnsanlar ölüyor. Hekimler, sağlık çalışanları ölüyor. Gerçekleri söyleyin ki insanlar ona göre tedbirini alsınlar. Bilim Kurulu biz danışma kuruluyuz zaten diyor o zaman niye orada kalıyorsunuz diye soruyor arkadaşlar.”

'Bilim Kurulu üyelerinin daha farklı muamele görmeye başladığı gibi durum hissettik'

Adıyaman, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü’nün Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında sarf ettiği “Karar verme yetkimiz yok. Bugüne kadar alınan kararları biz vermedik” sözünü de değerlendirdi:

© Sputnik / Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: Görüşlerimizi söylüyoruz ama karar yetkimiz yok Koronavirüs Bilim Kurulu oluşturulmuştu. İlk zamanlar Bilim Kurulu üyeleri çıkıp açıklama yapıyorlardı. Hala da açıklama yapıyorlar. Hatta bazıları reklama bile çıkar oldu. Bir süre sonra kurul üyelerinin görüşlerini merak eder olduk. Vakaların ortaya çıkmasıyla birlikte Fahrettin Koca, kurul üyelerine gönderme yaptı. Sanki alınan kararların hep birlikte alındığı, 'Bilim Kurul’u söylüyor Bakanlık yapıyor' gibi bir hava oldu. Neredeyse yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor gibi bir hava da oldu. Hükümet ve bakanlık bilimin rehberliğinde yol alıyor gibi bir hava vardı. Bir süre sonra kurul üyeleri, kurulun aslında danışma kurulu olduğunu kendilerinin de sadece görüş ifade ettiklerinin altına fazlasıyla çizer olmaya başladılar.

Başka gerekçeler de olabilir ama Bilim Kurulu üyelerinin daha farklı muamele görmeye başladığı gibi durum hissettik. Bilim Kurulu üyeleri en sıradan verilerin bile kendileriyle paylaşılmadığını söylemeye başladılar."

'AVM'ler konusunda uyarmıştık'

Adıyaman, alışveriş merkezleriyle ilgili olarak daha önce uyarıda bulunduklarını hatırlatarak şunları kaydetti:

“Alışveriş merkezlerinin açılamayacağını, sonucun salgının sürmesi olacağını, güz dönemiyle birlikte kontrolsüz bir pikin yeniden yaşanacağını defalarca dile getirdik. Bakanlık bizim bütün açıklamalarımızı gayet güzel dinledi, takip etti ve bazen 3 gün, bazen 1 hafta sonra ne diyorsak yaptı. Biz pik yaşanacağını söylerken Tevfik Özlü 23 Mayıs’ta şunları söyledi; ‘Bitiş çizgisine varmak üzereyiz, biraz daha sabır. Alışveriş merkezleri, kuaförler ve berberler yeniden açıldı, 16 ilde seyahat yasakları kalktı. Gördük ki bu yeni kontrollü sosyal hayat süreci bizi kötü etkilemedi.'

2- 3 Haziran tarihlerinde açıklama yaptık, 'Salgın tekrardan yükselişe geçecek, virüs yayılacak ve toplum sorumluluk alacak' dedik ve aynen öyle oluyor. Bilim Kurulu üyeleri durumu kontrol altında görmüyorlarmış, salgında kontrolü kaybediyorlarmış. Biz söyledik bunu. Sayın Özlü, TTB bunu söyledi.”