Tarikatları araştırdığı için hakkında soruşturma açılan Prof. Balcı: Türkiye 'Tarikat Erasmusu' oldu

Tarikatların eğitimdeki rolünü araştırdığı çalışması sonrası hakkında soruşturma açılan ve emekliliğini isteyen Prof. Esergül Balcı, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu. Prof Balcı, “1 milyon çocuk tarikatların eğitimi altında. Aileleriyle bu rakam 2.5 milyonu geçiyor” dedi.

Sakarya’daki küçük çocuğa taciz olayından sonra bir kez daha Türkiye’nin gündemine gelen tarikatları incelediği “Eğitimde Tarikat ve Medrese Gerçeği” isimli çalışması sonrası 9 Eylül Üniversitesi’ndeki görevinden emekli olmak zorunda kalan Prof. Balcı, şöyle anlattı:

“Eğitim ve politika iç içe. Eğitimin amacı bireyi topluma yararlı hale getirmek. Eğitim aynı zamanda devlete bağlılığı öğretiyor. Şimdiki eğitim politikalarındaki amaç düşünmeyen, sorgulamayan ve tartışmayan insan tipi yetiştirmek."

'Hocamız emretti diyerek mobilyaları kaldırttı'

"Örneğin Düzce’de 15 yaşındaki bir çocuk mahalledeki tarikata katılıyor ve o tarikat evinden sonra hocamız böyle emretti diyerek mobilyaları kaldırtıp yerde oturmalarını istiyor. Çocuk annesine o kadar çok ısrar ediyor ki, anne en sonunda salondaki mobilyaları kaldırıp yere minder sermek zorunda kalıyor."

Çocuklar neden tarikatların eline geçiyor?

"Güney sınırlarımız kevgire döndü. Dolayısıyla oradan gelip gidiyorlar, eğitim verebiliyorlar. O yüzden biz "Türkiye Tarikat Erasmusu oldu” diye bir tabir kullandık. Avrupa’nın Erasmus eğitim programı gibi... Türkiye de bunlara ev sahipliği yapıyor. İmam Hatip’teki öğrenciler deist olmaya başlamış ve bununla ilgili bazı düşünceler var. Demek ki bu tip tarikatlar dini yozlaştırıyor çünkü gerçek dini öğretmiyorlar.”