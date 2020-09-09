Gazeteci Barış Terkoğlu, MİT davasından beraat etmesinden 1 saat önce canlı yayında ne demişti?

Gazeteci Barış Terkoğlu, mahkemede kendisine son sözünün kendisine sorulması üzerine, “19 Şubattan 3 Marta kadar olan süreç göstermiştir ki bu soruşturma bize özel bir soruşturmadır. Siz vereceğiniz kararda Türkiye’de yargı kurumlarının kişilerin intikam aracı olarak kullanmasını engelleyebilirsiniz, sizden bunu bekliyorum” dediğini anlattı.

Gazeteci Barış Terkoğlu, MİT davasında karar duruşmasına ara verildiği sırada RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına bağlandı. Terkoğlu, mahkemede kendisine son sözünün kendisine sorulması üzerine, “19 Şubattan 3 Marta kadar olan süreç göstermiştir ki bu soruşturma bize özel bir soruşturmadır. Siz vereceğiniz kararda Türkiye’de yargı kurumlarının kişilerin intikam aracı olarak kullanmasını engelleyebilirsiniz, sizden bunu bekliyorum” dediğini anlattı.

İşte Barış Terkoğlu’nun beraat kararından 1 saat önceki sözleri:

“Beklediğimiz şey iddianame neyse mütalaa da aynısı olacak şeklindeydi ve gerçekten de öyle oldu. İçindeki yazım hataları bile aynı yani o kadar kopyala yapıştır durumunda. O kadar savunmaya rağmen bütün iddiaları da yerleştirmişler. Savunmalarımızı yaptık. İçeride arkadaşlarımız tutuklu olduğu için anlatacağımız çok şey vardı ama mümkün olduğunca kısa ve öz şekilde söyleyeceklerimizi söyledik. Mahkeme heyetine şunu söyledim:

3 ay önce ben bu mahkeme salonundan tahliye olup çıktım ama tahliye kararını üzüntüyle yani başımı önüme eğdim sanki kötü bir haber almışım gibi çıktım. Çünkü önümde açılan kapılara bakmaktansa arkamda görmüş olduğum adaletsizliğe bakmak benim için üzüntü yaratan bir şeydi.

'Biz gazeteciliğe devam ediyoruz'



Çıkarken Barış Pehlivan bana şunu söylemişti: ‘’Barış, sen geri dönmeyeceksin hapishaneye ben dışarı çıkacağım ona göre davranın’’ diye beni uyarmıştı. Geçen hafta Uşşaki şeyhi Fatih Nurullah’ın 12 yaşındaki çocuğa yönelik istismarını ODATV’de günlerce süren takibini yaptık haberleştirdik. Türkiye’nin gündemine oturttuk. Bunun bedeli normal şartlarda herhangi bir ülkede gazetecilik başarısından dolayı ödül alırsınız ama savcılık haberin doğru olduğunu kabul ederek hakkımızda soruşturma açtı. Savunmamda bu şeyh tanrıya inanan bir insan ama tanrıdan korkmuyor, suç işlemiş yargıdan korkmuyor. Ses kayıtlarında görüldüğü gibi ODATV yazar, rezil olurum diye söylüyor yani bizden korkuyor. Siz içeri atın ya da atmayın biz gazeteciliği yapmaya devam ediyoruz. Ne yaparsak yapalım karşımızda da bu tür soruşturmalarla bizi uslandırmaya çalışanları buluyoruz ama biz asla uslanmayacağımızı da söyledim.

'Onların hoşlanmadığı şeyleri yarın da yapmaya devam edeceğiz'

Terkoğlu son sözünün sorulması üzerine neler dediğini de şöyle anlattı:

“19 Şubattan 3 Marta kadar olan süreç göstermiştir ki bu soruşturma bize özel bir soruşturmadır. Siz vereceğiniz kararda Türkiye’de yargı kurumlarının kişilerin intikam aracı olarak kullanmasını engelleyebilirsiniz, sizden bunu bekliyorum dedim. Ne beraat istedim, ne arkadaşım için bir şey istedim ne de kendim için bir şey istedim. Ben 3 ay önce tahliye bile talep etmemiştim onlar beni tahliye ettiler. Türkiye’de son dönemlerde bu tür davalar aracılığıyla en üzüldüğüm şey bu. Kişiler üzerine konuşmaktansa gerçekten de oturup adil bir yargı vermelerini istemek en doğrusu. İçim şu açıdan çok rahat. Ne ben ne arkadaşlarım herhangi bir suç işlemedik ve onların hoşlanmadığı şeyleri dün yaptığımız gibi bugün yaptığımız gibi yarın da yapmaya devam edeceğiz. O yüzden içimiz çok rahat.”