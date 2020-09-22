Dr. Funda Furtun’dan Keçiören saldırısı yorumu: Sağlıkçılar değersizleştirildi, şiddet normalleştirildi

Doktor eşini kaybeden Samsun Tabip Odası Başkanı Funda Furtun, sağlıkta şiddeti “Olaylar oluyor, tutuksuz yargılanma şeklinde devam ediyorlar hayatlarında. Bunlar çok yaralıyor sağlıkçıları. Sağlıkçılar değersizleştirildi, şiddet normalleştirildi. Şiddet olayları da her gün artan bir ivmeyle devam ediyor” sözleriyle değerlendirdi.

Keçiören’deki hastane saldırısını, 2015’te doktor eşini sağlıkta şiddet nedeniyle kaybeden Samsun Tabip Odası Başkanı Funda Furtun, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na değerlendirdi: “Olaylar oluyor, tutuksuz yargılanma şeklinde devam ediyorlar hayatlarında. Bunlar çok yaralıyor sağlıkçıları. Sağlıkçılar değersizleştirildi, şiddet normalleştirildi. Şiddet olayları da her gün artan bir ivmeyle devam ediyor.”



İşte Funda Furtun’un Atilla Güner’le Akşam Postası’na değerlendirmeleri şu şekilde:

“Sağlık çalışanlarına yapılan şiddetin çok çeşitli boyutları var. Bunun bir boyutu ceza idi. COVİD- 19 döneminde ceza yasasında değişiklik oldu. Tam olarak TBB’nin istediği şekilde olmasa da sağlıkta şiddet yasası çıktı. Bu önemli bir kazanımdır. Tutuklanıyorlar ama bu cezaların uygulanmasında hakimlerin iradesinde şu ana kadar pek yürürlükte olduğunu hissedemedik. Olaylar oluyor, tutuksuz yargılanma şeklinde devam ediyorlar hayatlarında. Bunlar çok yaralıyor sağlıkçıları. Sağlıkçılar değersizleştirildi, şiddet normalleştirildi. Şiddet olayları da her gün artan bir ivmeyle devam ediyor. Pandemide rağmen bunu görüyoruz. Yöneticilerin de büyük sorumlulukları var, söylemlerine dikkat etmeliler. Sağlıkçıları ve meslek örgütlerini değersizleştirecek söylemlerde bulunmamalılar. En son Keçiören’de bunu yaşadık. Medyanın bu konuda yardımcı olması gerekiyor.

Her şey normalleştiriliyor çünkü adalet konusunda bir sıkıntımız var. Herkes şiddete başvuruyor, şiddetle çözüm arıyor. Yaşamdaki her türlü şiddet olgusunda cezaların caydırıcı olması ve uygulanması gerekir.

Eşimin neden öldürüldüğünü bilmiyorum

Eşimin vefatında hem Samsun’un hem de Türkiye’nin reaksiyonu oldukça fazla olmuştu. Bana ve ailemize oldukça gün vermişti. Eşimin neden öldürüldüğünü bilmiyorum. Daha önceden kantinde çalışmış birisi. Kantin el değiştirdikten sonra işsiz kalmış. İş arıyor. Çok büyük ihmal var çünkü bu kişi işe giremediği sürece bileniyor. Bir şey yapmak istiyor ve birisini öldüreceğini de söylüyor. ‘’Ben öyle bir şey yapacağım ki yer yerinden oynayacak’’ diyor. Silahla geliyor bir haftadır, çeşitli eylemler yapıyor. Olayın geleceği kendini gösteriyor ama bu kişi hakkında hiçbir önlem alınmıyor. İhmale dur demeyen, önlem almayanlar için ihmal davası da var hala devam ediyor.

Rahmetli eşimi öldüren kişi ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı.”