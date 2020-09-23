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    Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel: Meclis açıldıktan sonra ilk ele alacağı konulardan birisi prim-vergi affı

    Akşam Postası
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    Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, ''Meclis açıldıktan sonra ilk ele alacağı konulardan birisi prim affı, vergi affı veya yeniden yapılandırma. 48 aya kadar uzayabilir'' açıklamasını yaptı.

    Ankara kulislerinde vergi ve primler ile cezalara Ekim ayında yeniden yapılandırma olanağı tanınacağına dair bilgileri Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı: “Devlet, Mart, Nisan ve Mayıs için hem vergi hem primler için öteleme getirmişti “Kasım’da ödersiniz” demişti. Kasım ayı da geliyor. Vatandaş ödeme gücü sıkıntısı yaşıyor. Meclis açıldıktan sonra Meclis’in ilk ele alacağı konulardan birisi prim affı, vergi affı veya yeniden yapılandırma. Rakam 48 aya kadar uzayabilir.”

    İşte Ali Tezel’in Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında söyledikleri:

    ‘’Pandemiden önce bile insanlar ekonomik olarak vergi, sigorta primi ve cezaları ödeyemez duruma gelmişlerdi. Pandemi süresince kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği gibi rakamlarla işsiz sayısı arttı. İşverenleri bırakın vergi pirimi ödemeyi, çalışanların ücretlerini ödemekte zorlandığı bir döneme girdik. İşyerlerinin birçoğu kapalı. Müşteri yok. Oteller kapalı. Lokanta ver restoranlar bir zaman kapalı kaldı. Hala kapatılan ve açılmasına izin verilmeyen işyerleri de var. Bu işyerlerinde çalışan kişilerin sigortaları, vergileri var. İş yeri sahiplerinin ise KDV ve gelir vergisi mükellefiyetleri var ve uzun süredir yerine getiremiyorlar.”

    'Türkiye'de her bir buçuk yılda bir bu af çıkıyor'

    Devlet, Mart, Nisan ve Mayıs için hem vergi hem primler için öteleme getirmişti “Kasım’da ödersiniz” demişti. Kasım ayı da geliyor. Vatandaş ödeme gücü sıkıntısı yaşıyor. Meclis açıldıktan sonra Meclis’in ilk ele alacağı konulardan birisi prim affı, vergi affı veya yeniden yapılandırma. Rakam 48 aya kadar uzayabilir. Geçmiş aflar da hep 48 taksitten başladı. Pandemi ya da ekonomik kiriz olmasa bile 1.5 yılda bir af, prim yapılandırması ya da vergi yapılandırması çıkıyor.

    'Vergisini zamanında peşin ödeyenlere indirim yapılması şart'

    Primler konusunda zamanında ödeyenlere yüzde 25 indirim oluyor. Aftan yararlananlar bu fırsattan yararlanamıyor. O yüzden primler konusunda haksızlık yapıldığını düşünmüyorum. Vergisini zamanında peşin ödeyenlere indirim yapılmıyor, yapılması şart. Zamanında prim ve vergisi ödeyenler mağdur olduk diye düşünebilirler özellikle vergi konusunda. Vatandaş ‘’enayi yerine mi konuluyorum’’ diye düşünebilirler.

    'Bütçe açığımız had safhaya ulaştı'

    Devlet şuanda vergi tahsil edemiyor. Sigorta primi tahsil edemiyor. Vatandaş da ödeyemiyor. Vatandaş belki evini, arabasını satarak bu aflardan faydalanıp 48 taksitte öderim diye düşünebilir. Vergi primi tahsilinde devletin biraz daha eli açık olacaktır çünkü bütçe açıklarımız had safhaya ulaştı. Konut alımındaki faiz indirimi 10 yıl vadeyle alınıyor. Yarını göremiyoruz. İşimiz devam edecek mi, bilmiyoruz. Düşük kredi çıktığında konuta hücum edenlerin, düşük faiz çıktığında arabaya hücum edenlerin ödeme güçlüğü çekeceklerini düşünüyorum. 

    Etiketler:
    Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY), Yeniden yapılandırma, Prim, Vergi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sosyal güvenlik
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