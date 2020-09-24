AYM tartışmasına Prof. Ersan Şen’den yorum: Güvenlik için özgürlükten vazgeçerseniz günün sonunda ikisinden de oluruz

Anayasa Hukukçusu Prof. Ersan Şen, “Güvenlik için özgürlükten vazgeçerseniz günün sonunda ikisinden de olursunuz. Güvenlik mi özgürlük mü değil... Tabii ki ikisi de önemli ama özgürlük tabii ki önde gelir. Güvenlik onun koruyucusudur” açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi’ne yönelik “AYM, AİHM’in şubesi gibi” açıklaması yapmış, güvenlik ve özgürlük arasında seçim yapma tartışması başlamıştı. Anayasa Hukukçusu Prof. Ersan Şen, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuştu, “Güvenlik için özgürlükten vazgeçerseniz günün sonunda ikisinden de olursunuz. Güvenlik mi özgürlük mü değil tabi ki ikisi de önemli ama özgürlük tabi ki önde gelir. Güvenlik onun koruyucusudur.”

İşte Ersan Şen’in Atilla Güner’le Akşam Postası’na yaptığı açıklamalar:

“Kuvvetler birliği yok bizde. Demokrasi varsa, hukuk varsa, çoğulculuk varsa herkes benim gibi de düşünsün diyemezsiniz. Sorunlar varken o sorunları çözme noktasında yargıya böyle bir eleştiri getirdiğinizde ciddi bir sıkıntı olur. Yargıya güven meselesinde bir sıkıntının ortaya çıktığı, sürdürülebilir hukuk güvenliği hakkı konusunda birtakım sorunların olduğu bir durumda bizim yapmamız gereken o yargının korunması, yargı bağımsızlığının tarafsızlığının arttırılmasıdır.

'Özgürlük tabii ki önde gelir'



Yargının kararından memnun değilseniz o kararla ilgili hak arama hürriyeti çerçevesinde yine gereğini yapmak zorundasınız. Güvenlik için özgürlükten vazgeçerseniz günün sonunda ikisinden de olursunuz. Güvenlik mi özgürlük mü değil tabii ki ikisi de önemli ama özgürlük tabii ki önde gelir. Güvenlik onun koruyucusudur. Keyfi bir koruyuculuk değil bu. Özgürlük esas güvenlik sonra güvenlik şart ve hürriyetler için gerekli ama bunun bir yetki sınırı ve hukuka uygun olmalı. Bunu da Anayasanın 13. maddesinde görüyoruz. Otorite her şeyi ister der ki biz sizin için varız, sizin iyiliğiniz için yapıyoruz. Burayı kanun ya da polis devleti olarak nitelendiremezsiniz burası hukuk devleti.”