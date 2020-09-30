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    Akşam Postası

    İtalya'da yaşayan Soylar'dan Kovid-19 uyarısı: Acı çektik bilinçlendik, otobüslerde sadece 4-5 kişi var

    Akşam Postası
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    Floransa'da yaşayan Devrim Soylar, bir dönem Avrupa'nın Vuhan'ı olarak nitelendirilen İtalya'nın koronavirüs vaka sayılarını stabil hale getirmesinin hikayesini anlattı.

    Bir dönem Avrupa’nın Vuhan’ı olarak anılan İtalya, ikinci dalgayı yaşayan Fransa, İspanya, İngiltere gibi ülkelerin aksine vaka sayılarını stabil hale getirmeyi başaran ülke olarak büyük bir başarıya imza attı. İtalya’nın bunu nasıl başardığını Floransa’da yaşayan Devrim Soylar, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı: “Toplumsal bilinç çok önemli. Maddi manevi çok ciddi kayıplar yaşadık. İtalya çok acı çekti. Devlet ve halk bir oldu. Herkes kendi sorumluluğunu alıyor. Çok kötü günler yaşadık. Hiçbir şeyi unutmadık. Unutsak ikinci dalga buraya da gelirdi.”

    İşte Devrim Soylar’ın Atilla Güner’le Akşam Postası’na açıklamaları:

    İtalya neyi yaparak bugün daha huzurlu oldu?

    ''Hiçbir şey unutulmadı eğer unutulsaydı 2. dalgayı yaşardık. İtalya’da olmadı. Avrupa’da salgını yaşayan ilk ülkeydik. İtalya’nın önünde hiçbir örnek olmadığı için bütün kapılarını kapatıp çok ciddi önlemlerle 3 – 4 aylık karantina süreci yaşadık ama önemli olan karantinadan çıktıktan sonraki zamanlardı. İkinci dalganın geleceği söylenmişti ki Avrupa’nın birçok ülkesi İspanya, Fransa ve İspanya gibi ülkeler ikinci dalgayı yaşıyorlar. Neredeyse virüsün ilk vurduğu dönemlere döndüler. İtalya tedbirleri hiç bırakmadı. Mayıs ayında yaşadığımız gibi maske, eldiven, dezenfektan gibi koruyucuları hala kullanıyoruz. Gevşeme olmadı diyemiyorum ama gevşeme olduğu anda yetkililer bildirimlerle, yasaklarla, cezalarla tekrar toparlamaya başlıyor. Hala otobüslerde 4- 5 kişi, tramvaylarda bir koltuk boş bırakılıyor bir koltuk çarpı işaretleriyle yoluna devam ediyor. Dışarıya çıkarken maske takmayı unuttuğum an vücudumda bir organ eksikmiş gibi hissediyorum. İtalya’da 2. dalga her an olabilecekmiş gibi tedbirlerle yaşıyoruz

    Toplumsal bilinç çok önemli. Maddi manevi çok ciddi kayıplar yaşadık. İtalya çok acı çekti. Devlet ve halk bir oldu. Herkes kendi sorumluluğunu alıyor zaten bir süre sonra devlet kimseyi tek tek kontrol edemez. Önlemler hiçbir şekilde azaltılmadı. İtalya’da halkın büyük bir bölümü hastalık ya da kayıp acısı yaşadı. Herkes çok korkuyor. Otobüse bindiğim zaman telefonla konuşurken maskem aşağı doğru geldiyse eğer insanlar hemen uyarıyorlar.”

    Türkiye-İtalya karşılaştırması

    Atilla Güner’in “Türkiye’de tıka basa dolu minibüsler var, hastaneden kaçanlar, pozitif olduğu halde dükkanını açanlar oluyor. İtalya’da buna benzer şeyler yaşanıyor mu?” sorusuna ise Soylar’ın yanıtı şöyle oldu:

    “Türk toplumu yaş olarak çok genç. İtalya’da çok insan öldü. Toplum herhalde felaket gördüğü zaman uyanıyor, ama çok yanlış. Aslında büyük cehalet bu. Bizi virüs değil cehalet öldürüyor. İtalya’da insanların bir yerden bir yere giderken bisiklete binerek ya da yürüyerek gitmesi için bazı yaptırımlar yapıldı. Bisiklete binmeyi bedava hale getirdiler. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Acı çeken bir ülkenin vatandaşı maskeyi artık suratından çıkartmıyor. Düğünler, cenazeler ya da toplantılar yapılmıyor. İtalya bir şekilde normal hayatına devam ederken mesafeyi koruyorlar. Hala kimse kimseye yaklaşmıyor. Yaşlı insanlar evlerinden çıkmıyorlar. Bu yüzden de virüsün etkilediği yaş ortalaması 40 – 42 civarına düştü. İtalya salgınla yaşamayı öğrendi. Pozitif olan kişi eğer dışarıya çıkarsa çok büyük para cezası var ve cinayete teşebbüs gibi siciline işliyor. Testiniz pozitif çıktıktan sonra ikinci testinizin sonucu gelmeden dışarıya çıkamıyorsunuz. Biz bunlara uymasaydık ya da böyle kurallar olmasaydı İtalya emin olun 2. dalgayı yaşardı.

    Restoranlarda masalar arası mesafe hala var ve yüzde 50 kapasiteyle çalışıyorlar. Yaz aylar olduğu için masalar dışarıda ve devlet buna izin de veriyor, karşılıklı anlaştılar. Kapalı dükkanlarda en 10 kişi olabiliyor. İçeriye girdiğiniz zaman dezenfektan kullanmazsanız alarm çalışıyor’’.

    Etiketler:
    Toplu taşıma, Kovid-19, İtalya, Koronavirüs
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