Eczacılar: Grip aşısına çok talep var ama o kadar aşı gelmeyecek, bizi vatandaşla karşı karşıya getirmeyin

Ankara Eczacılar Odası Başkanı Taner Ercanlı, halen bulunamayan grip aşısı ile ilgili eczacıların vatandaşla gerilim yaşadığını anlattı. Ercanlı, “Maske dağıtımında da aynı sıkıntıyı yaşamıştık. 1.5 milyon doz aşı geleceği söyleniyor ama talep bunun kat kat üzerinde'' dedi.

Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na halen bulunamayan grip aşısı ile ilgili eczacıların vatandaşla gerilim yaşadığını anlattı. Ercanlı, “Maske dağıtımında da aynı sıkıntıyı yaşamıştık. 1.5 milyon doz aşı geleceği söyleniyor ama talep bunun kat kat üzerinde. Vatandaşla daha şimdiden karşı karşıya gelmeye başladık. Aşının eczacılar aracılığıyla halka ulaştırılması çok yanlış olacak. Aşıyı devlet yapmalı” dedi.

'6 eczaneye isim yazdıranlar var'



İşte Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı’nın Atilla Güner’le Akşam Postası’na yaptığı açıklamalar:

“Eczacılarımızın aşı için isim listesi tuttuğu söyleniyor ama önceliğimiz kronik rahatsızlığı olan ve 65 yaş üzeri raporlu hastalarımız. Vatandaş 4-6 eczaneye giderek ismini başka başka eczanelere yazdırarak şansını yükseltme gayreti içerisinde.

'Grip aşısı geçen seneden daha büyük sıkıntı'

Grip aşısı geçen sene de sıkıntı olmuştu yeterli sayıda gelmemişti. Bu sene, geçen sene ki sayı kadar geleceği söylendi. Geçen sene gelen 1.5 milyon doz civarında ama biz Türkiye geneline baktığımızda 30 milyon bizim kronik rahatsızlığı olan risk grubunda hastamız ve vatandaşımız var. Bu sayıya rağmen geçen sene de bu sayı 30 milyondu ama talep 2 milyon civarındaydı. Bu sene talep çok daha fazla. Bu talebi karşılayacak grip aşısının da gelemeyeceği öngörülüyor. Firmanın açıklaması bu yönde. TTB Merkez Konsey’i ile Sağlık Bakan’ı görüşme yapmıştı ve sayın Koca konuşulan aşının 3-4 katının Türkiye’ye getirilmesi için firmalarla görüşmeler yaptığını söylemişti. Türk Eczacıları Birliği’nin 1.5 milyon doz ekstra grip aşısı girişimi de oldu yurtdışından. Bu tarihe kadar aşı ile ilgili bize ulaşan bir gelişme yok. 15’ini herkes bekliyor aşının geleceğini. Bu gelecek aşı kime yetecek? Kimler aşılanacak? Öncelik kısmında da planlama yapılması lazım.

'Aşı varmış da sanki biz vermiyormuşuz gibi oluyor'

Türkiye’ye bu firmadan 1.5 milyon doz aşı gelecek. Eczacılar aracılığıyla halka ulaştırılması son derece yanlış bir yöntem olacak. Hasta ile karşı karşıya kalıyoruz. Aşı varmış da sanki biz vermiyormuşuz gibi oluyor. Öncelik meselesini Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda Bakanlık bir kriter koyacak ve aşılamayı tamamen devlet kanalıyla yapılması gerekiyor. 30 Milyon civarında risk grubu insan var ve 6 milyon civarında grip aşısın bu yıl için gerekeceği yönünde. 1.5 milyon aşı gelirse neye göre nasıl sıralama yapacağız? Kaos oluşabilir.”