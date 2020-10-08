Kuzey Kıbrıslı gazeteci Kahvecioğlu: Maraş değil, sadece bir cadde açıldı, bu da Ersin Tatar’ı seçtirmek için yapıldı

Kuzey Kıbrıslı gazeteci Kahvecioğlu, Kapalı Maraş'ın sahil şeridinin açılması ile ilgili “Bugün açılan Maraş değil, insanların eski binaları görüp fotoğraf çekmesi için bir caddenin açılmasıdır. Bu da bizim seçimlerimizi etkilemek, bir adayı kollamak için yapılmıştır” sözlerini söyledi.

Kuzey Kıbrıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimine 3 gün kala 46 yıl sonra Maraş’ın açılması, törenlerin ise YSK tarafından yasaklanması Kuzey Kıbrıs’ta siyaseti karıştırdı. Gazeteci Hasan Kahvecioğlu yaşananları RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı. Kahvecioğlu, “Bugün açılan Maraş değil, insanların eski binaları görüp fotoğraf çekmesi için bir caddenin açılmasıdır. Bu da bizim seçimlerimizi etkilemek, bir adayı kollamak için yapılmıştır” dedi. Kahvecioğlu, şunları söyledi:

'20 kişilik AK Parti ekibi burada'



Seçim öncesinde Türkiye’den gelen firmalar var. Özellikle iktidar partisinin. Ersin Tatar beyin partisinin büyük paralar ödeyerek Ak Parti’nin seçim uzmanlarıyla birlikte yürüttükleri kampanyalar var. Burada Ak Partili 20 kişilik bir ekip var. Onların fotoğrafları yayınlandı. Gece yarıları otelde bu düzenlemeleri yaparken fotoğraflandılar ve yerli basında ortaya çıktı. Hem Ak Parti’den hem MHP’den 7-8 milletvekili köyleri gezip yardım vaat etti. Bazı projeler vardı Türkiye buraya para aktarmıyordu ama bu seçim süreci içerisinde parça parça bu paraları Türkiye serbest bıraktı. Küçük esnafa, aile başına dağıtımlar yapıldı. Dün 1900 sporcuya atlet ve top dağıtıldı. 2 bin civarı aileye yiyecek dağıtıldı.

Kıbrıs Türkleri için çok rahatsız edici seçim ortamı yaşıyoruz. Bunları çok aşağılama olarak kabul ediyorlar. Sosyal medya iki gündür isyan ediyor bu olanlara. ‘’Bizi rahat bırakın, herkes gitsin istediğini seçsin’’ deniyor. “Türkiye ile iki kardeş ülkeyiz, tarihi bağlarımız var. Ne olur bunları koparmayın, incitmeyin. Bırakın insanımızı” diyor ama ne yazık ki çok kötü bir algı oluşuyor.

'Asıl Maraş açılımı...'

Maraş içerisinde 281 tane Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru var. Mallarının iade edilmesini talep ediyorlar. Bizdeki yasaya göre bu mallar onlara verilemez çünkü askeri bölgedir. Maraş projesi askeri alan olmaktan çıkarılan o bölgede Rum mal sahiplerine mülklerini iade etme projesidir. Asıl Maraş açılımı odur. Maraş’ın bugün açıldığı falan yok. Maraş’ın sadece bir caddesi insanlar gezsinler yıkıntıları görsünler ve fotoğraf çeksinler diye açıldı. Bu da bizim seçimlerimizi etkilemek, bir adayı kollamak için yapılmıştır. Ne yazık ki durum bu...

Akıncı neden istenmiyor?

Atilla Güner’in “Ankara neden Mustafa Akıncı’nın dışında bir adayı tercih ediyor? Akıncı’nın seçilmesi neden Ankara’nın istemediği bir şey?” sorusuna gazeteci Hasan Kahvecioğlu şöyle yanıt verdi:

''Mustafa Akıncı, ezelden beridir Kıbrıs’ta iki eşit devlete dayalı federasyonu savunan sosyal demokrasiye inanan Atatürkçü ve laik biridir. Zaman zaman Ak Parti ile arasında tartışmalar çıktı. Türkiye Akıncı ile arasına mesafe koydu. Diyalog kurmaya çalışmadı, anlamaya çalışmadı. Kıbrıslı Türklerin en büyük şikayeti de “Niye bizi anlamaya çalışmıyorsunuz?, Siz büyük bir ülkesiniz biz küçük bir toplumuz. Niye sorunlarımızı oturup çözemiyoruz?”