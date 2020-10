Şebnem Korur Fincancı: Benim için ne isterlerse söylesinler ifade özgürlüğü var, bizim derdimiz hekimlerimizi korumak

TTB Merkez Konsey Başkanı Prof. Şebnem Korur Fincancı, TTB’ye ve kendisine yönelik hakarete varan ağır eleştirileri RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na değerlendirdi. Prof. Fincancı, “Ben insanların görüşlerini uygar biçimde ifade etmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Daha bu sabah bir meslektaşımızı Aydın Tabip Odası Başkanımızı yitirdik. Bizim sorunumuz böyle yitirdiğimiz insanlarımız daha fazla olmasın, üretmeye devam etsinler, önümüze ışık tutmaya devam etsinlerdir. Ne isterlerse söyleyebilirler, ifade özgürlüğü var.”

Prof. Fincancı, Atilla Güner’le Akşam Postası’na Sağlık Bakanlığı ile temas konusunda şu değerlendirmelerde bulundu:

“Arkadaşlarımızın bıraktığı yerden görevi devraldık, yürütüyoruz. O arkadaşlarımız aylar sonra Sağlık Bakanlığı’ndan büyük zorluklarla randevu aldılar ve görüşebildiler. Biz de her aşamada bu çabayı göstereceğiz. Elimizdeki bilgiler paylaşacağız ve uyarılarımızı yetebildiğimiz noktada ulaştırmaya çalışacağız ama Sağlık Bakanlığı tarafından nasıl karşılanır bunu bizim öngörebilmemiz olanaklı değil, bu onların tercihi. Bu açıklamalar yapıldığında, yürütüldüğünde Sağlık Bakanlığı’ndan değil ama hükümet nezdinde başka bakanlıklardan TTB’yi dışlayıcı, kriminalize edici söylemler oluyor. O yüzden öngörüde bulunmak şimdiden mümkün değil. Bizim her zaman çabamız iletişim kurmak, bu alana dair sorunları elde etmek, çözüm önerilerimizi iletmek bizim sorumluluğumuz zaten.”

'Biz işimizi yapıyoruz, isteyen istediğini söylesin'



Atilla Güner’in, hakkında bazı yayın organlarında çıkan ağır ifadeleri sorması üzerine Prof. Fincancı şu yanıtı verdi:

“Kişisel olarak insanların kendi görüşlerini uygar biçimde ifade etmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Bunu sınırları değişebilir elbette o yüzden ifade özgürlüğü dendiği için sorunumuz bu değil. Bu sabah bir meslektaşımızı yitirdik. Böyle acı olaylar varken diğerleri hiç önemli değil. İşimizi yaparız, işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışırız. Umarım koruyabiliriz meslektaşlarımızı. Zaman zaman sayı olarak paylaşıyoruz ama sayı değil bu insanlar, her biri bir değer. Her biri bir insan, her biri bir hekim olarak değer. Bizim sorunumuz böyle yitirdiğimiz insanlarımız daha fazla olmasın, üretmeye devam etsinler, önümüze ışık tutmaya devam etsinlerdir. Diğeri gerçekten çok önemsiz diye düşünüyorum ben. Ne isterlerse söyleyebilirler, ifade özgürlüğü var. TTB Yolunda devam etsin. Hekimlik ortamını ve sağlık ortamını iyileştirsin derdimiz budur.”