Kayıt
21:34 14 Ekim 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Akşam Postası

    Anayasa hukukçusu Prof. Serap Yazıcı: AYM kararları bağlayıcıdır, devlet organları çatışmacı üslup takınmamalı

    Akşam Postası
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 64
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104148/24/1041482403_0:306:1400:1094_1199x675_80_0_0_39aefec5e807f68b16f9dccd5b90b817.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/aksam_postasi/202010141043030478-anayasa-hukukcusu-prof-serap-yazici-aym-kararlari-baglayicidir-devlet-organlari-catismaci-uslup/

    AYM ile ilgili tartışmaları yorumlayan Prof. Serap Yazıcı “Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcıdır. Kuvvetler ayrılığı devlet organları arasındaki bir çatışmayı değil iş birliğini ifade eder. Bunun üzerinde çatışmacı üslup olmamalı. Ben AYM üyesi olsam tweet atmazdım ama bir fotoğraf üzerinden niyet okumayla da hareket etmek de doğru değil” dedi.

    Mahkemenin AYM’nin Enis Berberoğlu kararına rağmen yeniden yargılamaya gerek yok kararını ve AYM üyesi Engin Yıldırım’ın “Işıklar yanıyor” tweetiyle başlayan tartışmayı anayasa hukukçusu Prof. Serap Yazıcı RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı. Prof Yazıcı, “Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcıdır. Kuvvetler ayrılığı devlet organları arasındaki bir çatışmayı değil iş birliğini ifade eder. Bunun üzerinde çatışmacı üslup olmamalı. Ben AYM üyesi olsam tweet atmazdım ama bir fotoğraf üzerinden niyet okumayla da hareket etmek de doğru değil” dedi.

    Prof. Serap Yazıcı’nın Atilla Güner’le Akşam Postası’na yaptığı açıklamanın satırbaşları şöyle:

    Enis Berberoğlu kararı

    “Anayasanın, anayasa mahkemesi kararları yönünden yani iptal davası ve bireysel başvuru davası kararları bakımından hiçbir ayrım gözetmeksizin bunların kesin olduğunu söylüyor. Bütün devlet organlarını bağladığını da söylüyor. Dolayısıyla bu açıklamalar karşısında artık derece mahkemelerinin karara uyması gerekir. 141. Maddenin son fıkrasında, yargı kararları mümkün olan süratle ve en az maliyetle en düşük maliyetle verilmelidir. Bu hükmü dikkate aldığımız zaman eğer derece mahkemesi, Anayasa mahkemesinin bireysel başvuru kararında tespit ettiği hak ihlali kararının gereğini yerine getirmezse bunun sonucunda ne olacak? Başvurucu çok doğal olarak iç hukuk yollarını tükettikten sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yolarını tutacak. AİHM’de gene Anayasa Mahkemesi kararına benzer bir karar verecek. Ortada hak ihlali olduğunun tespit edecek ve bunun neticesinde de Türkiye’ye tazminata mahkum edecek. Böylece derece mahkemesinin, Anayasa Mahkemesi’nin kararını gereğini yerine getirmemesi aynı zaman Anayasamızın 141. Maddesinin de ihlal edilmesi sonucunu yaratacak.

    Kuvvetler ayrılığı

    Süre gelen çatışmacı üslubun ülkeye bir faydası yok. Devletin hiçbir kurumuna faydası yok ve bunun sürdürülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Anayasamız, 12 Eylül 1980 müdahalesini takiben kabul edilen bir anayasa. Bu sebeple de çok eleştiriye maruz kalmış bir anayasa. Ben de çok eleştirdim. Bu beğenmediğimiz, eleştirdiğimiz anayasanın başlangıç bölümünde kuvvetler ayrılığı ilkesi yer alıyor. Devlet organları arasındaki bir çatışmayı değil iş birliğini ifade eder diyor. Devletin üç temel organı arasında çatışmacı bir üsluba gerek yok ve aynı zamanda yargı kuruluşları arasında da çatışmacı bir üsluba gerek yok. Biz neden acaba anayasamızda bireysel başvuru hakkını kabul ettik 2010 yılında? Çünkü bu bir yandan AİHM’nin Türkiye’den yapılan başvuruların yoğunluğundan yakınmasının neticesiydi. Mahkemeye intikal edilen başvurulara baktığınızda Türkiye en çok hak ihlalinin yaşandığı ülkelerden biriydi. İkincisi ise Türkiye’yi tazminata mahkum eden dolayısıyla uluslararası düzeyde Türkiye’nin prestijini sarsan bir tabloydu.

    'Işıklar yanıyor' paylaşımı

    Ben böyle bir mahkemenin üyesi olsaydım Twitter’da herhangi bir şey yayınlamazdım. Dolayısıyla doğru bulmadığımı söyleyebilirim çünkü kendisi herhangi bir kişi değil Türkiye’nin en önemli yargı kuruluşunun üyesi. Twitter’da paylaşılan bir fotoğraf üzerinden niyet okumak ve o niyetin darbe çağrıştırdığını ifade etmek veya darbeye açık bir çağrı anlamında olduğunu belirtmek benim hukuken kabul edebileceğim yorum biçimi değil. Demokratik hukuk devletinde kişilerin, fiilleri ancak bir ceza normunun içerdiği tüm unsurları açık olarak ihlal ediyorsa o zaman o fillin suç teşkil ettiğini belirtirsiniz ve ona cezayı uygularsınız ama böyle değil de sadece niyet okuma yoluyla hareket eder, kişileri kamu vicdanında mahkum etmeye çalışırsanız doğru bir hareket olmaz. Türkiye bunu hep yapıyor. Geçmişte birtakım siyasilerle ilgili de yapıyordu, şimdi bir yargıç ile ilgili yapıyor. Niyet okumak ve bu tür belirsiz nüideler öngörmek demokrasilerin değil totaliter yönetimlerin üslubudur, onların yöntemidir. Ben bu yönetimi doğru bulmuyorum.

    Etiketler:
    Engin Yıldırım, İçişleri Bakanlığı, AK Parti, Anayasa Mahkemesi, AYM, Enis Berberoğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yarışmanın Hayvan Portreleri kategorisinin birincisi Danimarkalı fotoğrafçı Mogens Trolle'nin The pose fotoğrafı
    2020 Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Yarışması'nın kazananları
    Karikatür
    Trump, Rusya ve Clinton soruşturmalarında 'gizliliği kaldırdı'
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet