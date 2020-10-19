Denizli’de Vali'ye 'Canıma tak etti' diyen esnaf: Aç mısın tok musun diye soran yok

Denizli’de korona denetimine çıkan Vali Ali Fuat Atik’in bir dönerci ve oyuncakçı ile girdiği diyalog sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Valiye, “Canımıza tak etti” diyen oyuncakçı Üzeyir Yazır, yaşadıklarını RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı. Yazır, “Bana masken yok mu diye soruyorlar... Aç mısın tok musun diye soran yok...Olaydan sonra arayan siyasetçi de var haber gönderen de.. Bu zamana kadar neredeydiniz? Herkes rol peşinde...” dedi.

8 aydır oyuncak sattığını, son zamanlarda günde 15-25 lira satışla dükkan kapattığı günler olduğunu söyleyen Üzeyir Yazır, Atilla Güner’le Akşam Postası’na şöyle konuştu:

'Hadi bana yardım ettiler, Üzeyir kurtuldu, peki ülke?'



AK Partili arkadaşlarımızla konuşmalarımızda onların da serzenişte bulunduklarını görüyorum. Muhabbete üçüncü kişi dahil olduğunda insanlar çizgisini bozmak istemiyor. İnsanların bakmakla yükümlü oldukları aileleri var, çocukları var. İnsanlar kendinden çok onları düşünüyor. O yüzden biraz daha geri plandalar, korkuyorlar. Bugün birkaç arkadaşım beni aradı, yanıma gelenler oldu ‘’aman başına bir şey gelmesin’’ dediler. Ben bir şey demeyecek miyim başıma bir şey gelecek diye? Öyle bir korkum yok. Bana masken nerede diye soruyorlar. Aç mıyım, tok muyum diye soran yok. Kiranı ödeyebiliyor musun diyen yok. Hadi bana yardım ettiler Üzeyir kurtuldu ama diğerlerini kurtaramazsınız çünkü yönetiminiz kötü. Hepsi rol peşinde. Sabahtan bu yana arayan siyasetçi de var haber gönderen de ama bu zamana kadar neredeydiniz? Beni kurtarmanızla bu ülke kurtulacaksa kurtarın.

'O dönerci çocuklar robot gibidir'

O dönercide Vali’nin tepki gösterdiği çocuklar gurbetçi emekçiler. Robot gibiler. Sadece yetiştireceği siparişleri düşünüyorlar. Anadolu’nun farklı yerlerinden gelmişler burada çalışıyorlar. Dönerci oradan sipariş almıyor, o da oradan sipariş vermeye çalışıyor zannediyor herhalde. O yüzden dikkate almıyor. Valinin o olduğunu bilmiyor olabilir, duymamış da olabilir. Onlar o dönerin başına geçiyorlar ona odaklanıyorlar. Sistemin sömürgesi onlar. 7-8 kişi günde 1200 dürüm yapıyorlar.