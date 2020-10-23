Prof. Dr. Çarkoğlu: Demokrasi mi, yoksa güçlü Türkiye mi diye bir tercih olmamalı

Prof. Dr. Ali Çarkoğlu, Türkiye’de siyasetin ve özgürlüklerin iklimini, “Güçlü Türkiye mi, özgürlükler mi diye bir tercih yapmak zorunda kalmamamız lazım. Bu tercih yanlış bir tercih olur. Daha çok demokrasi daha güçsüz bir Türkiye anlamına gelmez” sözleriyle değerlendirdi.

Türkiye’de siyasetin ve özgürlüklerin iklimini, Prof. Dr. Ali Çarkoğlu RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na değerlendirdi. Siyaset bilimci Prof. Çarkoğlu, “Güçlü Türkiye mi, özgürlükler mi diye bir tercih yapmak zorunda kalmamamız lazım. Bu tercih yanlış bir tercih olur. Daha çok demokrasi daha güçsüz bir Türkiye anlamına gelmez” dedi.

Prof. Dr. Ali Çarkoğlu, Atilla Güner’le Akşam Postası’na şöyle konuştu:



“Önceliğimiz gelecek nesillerin refahı için çalışmak olmalı. Benim tercihim odur. Türkiye’nin dış politikadaki yanlışlarıyla cebelleşmek bizim için seçenek olarak sunulmaması lazım. Güçlü Türkiye mi, özgürlükler mi diye bir tercih yapmak zorunda kalmamamız lazım. Bu tercih yanlış bir tercih olur. Güçsüz bir Türkiye’yi kim kabul eder? Elbette güçsüz Türkiye’yi kimse istemez. Cumhuriyetin en sorunlu yıllarında, vatan işgal altındayken dahi bu tür bir seçenek ile karşı karşıya olduğumuzda her zaman için insanların refahı tercih edilmiştir diye düşünüyorum.

2020 yılına geldiğimiz bu günlerde 1920 yılındaymış gibi halet-i ruhiye’ye çekmek hiç anlaşılabilir bir mantık değil. “Ekonomiyi ve salgını boşver beka sorunumuz var. Dış politikaya yoğunlaşalım, güçlü Türkiye olalım”... Bu argümanı satmak için, bu argümanı insanlara dayatmak için ancak böyle bir mantık ileri sürülebilir. Bu mantığı kabullenmememiz gerekir. Daha çok demokrasi daha güçsüz bir Türkiye anlamına gelmez.”