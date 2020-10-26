'Havai fişek fabrikasındaki felakete, denetimsizlik ve kayırmacılık neden oldu'

İş Güvenliği Uzmanı Aslı Bozkurt, Sakarya'daki patlama ile ilgili “Haftada üç gün geliyordum, bana dediler ki eksikleri görme, deftere de yazma. İşçiler geldi bana burası patlayacak Aslı hanım bir şey yapın dedi. Ben dayamadım olaydan birkaç gün önce istifa ettim, istifam işlemdeydi” açıklamasını yaptı.