Elazığlı depremzede: Annemin enkazında can verdiği apartmanın müteahhiti tutuklanmadı

Elazığ’da 24 Ocak’ta meydana gelen depremde 4 bina yıkılmış ve 41 kişi hayatını kaybetmişti. Depremde annesini kaybeden ve kız kardeşi 15 saat enkaz altında kalan Ali Düşmez RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu. Düşmez, “Yıkılan Kalay Apartmanı için bu binanın depremden önce bile yıkılmaması mucize diye rapor verdiler. Buna rağmen 10 ay geçmiş olmasına rağmen müteahhiti her gün Elazığ’da serbestçe dolaşıyor. İzmir halkını tebrik ediyorum haklarını savunuyorlar. Elazığ’da bu olmadı” dedi.



İşte Elazığlı depremzede Ali Düşmez’in Atilla Güner’le Akşam Postası’na açıklamaları:

“Elazığ depreminde annemi kaybettim, kardeşim de 15 saat sonra canlı olarak enkazdan çıkarıldı. Kalay Apartmanı’nda oturuyordum. Depremde 41 kişi hayatını kaybetti. Benim binamın karşısında çok daha yaşlı binalar var. Benim oturduğum bina 1993’te yapılan bir bina ve tamamen çöküyor. Eğer zeminle ilgili bir problem olsaydı birçok binanın yıkılması gerekirdi diye düşünüyorum.

'Müteahhitler her gün şehir merkezinde geziyorlar'

1975 deprem yönetmeliğine göre kullanılması gereken en düşük beton kalitesinden de kötü beton kullanıldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı raporuyla tescillendi. Raporun altında, ‘’bu binanın depremden önce yıkılmaması bir mucize’’ yazıyordu. İzmir ile aynı acıları paylaşıyoruz. İzmir halkını tebrik ediyorum, hakkını ve hukukunu çok güzel savunuyorlar. Müteahhitlerin gözaltına alınması ya da soruşturma açılmış olması yargının orada çok iyi işlediğini gösteriyor çünkü Elazığ’da durum böyle olmadı. O müteahhitler gözaltına bile alınmadı her gün şehir merkezinde geziyorlar, görüyoruz. Vicdanen kabullenemiyoruz. Biz davamızı açtık yargı sürecini bekliyoruz.”