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    Akşam Postası

    Tunç Soyer: TV’ler bizi yok saydı ama 48 saatte Ankara’nın gönderdiğinden daha fazla yardım topladık

    Akşam Postası
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    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Arama kurtarma ve yardım faaliyetlerinde Büyükşehir yok sayıldı. İtfaiyecimizle röportaj bile yapmaktan kaçındılar. Oysa ki biz ‘bir kira bir yuva’ kampanyasıyla 48 saatte 21 milyon TL kira yardımı, ‘halkın bakkalı’ kampanyasıyla 17 milyon TL topladık” dedi.

    İzmir’de 41 kişinin can verdiği 6.6’lık deprem sonrasında yürütülen destek ve yardım faaliyetlerini İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı. Soyer, “Arama kurtarma ve yardım faaliyetlerinde Büyükşehir yok sayıldı. İtfaiyecimizle röportaj bile yapmaktan kaçındılar. Oysa ki biz ‘bir kira bir yuva’ kampanyasıyla 48 saatte 21 milyon TL kira yardımı, ‘halkın bakkalı’ kampanyasıyla 17 milyon TL topladık. Ankara’dan valiliğe gönderilen miktar ise 24 milyon lira” dedi.

    Soyer, Atilla Güner’le Akşam Postası’na şöyle konuştu:

    'TV kanalları İzmir Büyükşehir'i yok saydı'

    “Büyükşehir, arama kurtarma çalışmalarında ve yardım faaliyetlerinde medya tarafından yok sayıldı. Televizyon kanallarında her şehirden gelen itfaiyesi ile ilgili röportaj yapıldı ama İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni görmedik. Sanki Büyükşehir başka şeylerle meşgulmüş gibi, sanki o büyük kurumsal yapı başka bir derdi varmış gibi, sanki hiç alanda yokmuş gibi. Ne Büyükşehir’in çadırı göründü ne de itfaiyesi.

    '48 saat içinde 21 milyon 174 bin lira'

    1999 yılından önce ruhsat almış tüm yapıları inceleyeceğiz. Yıkılan binaların tamamının ruhsatlarını inceledik ve 1992-1997 arasında ruhsat alınmış. Büyük Kocaeli depremi sonrasında yapılan deprem mevzuatından önce. O günkü inşaat teknolojileri kullanılmış yani. Hazır beton kullanımı çok az o nedenle kullanılan betonda deniz kumuna rastlayabiliyorsunuz. Yapı deformasyonları yapılmış çünkü vatandaşlarda deprem hassasiyeti, depremin yaratabileceği felaketlerle ilgili bilinç ve farkındalık zayıf. Kolonu kesmişler spor salonu yapmışlar, market, otopark yapmışlar. 1999’dan önce ruhsat almış tüm binaları özellikle zeminde ticarethane olan binaları inceleyeceğiz ve her birine deprem güvenlik karnesi oluşturacağız. Meslek odalarıyla görüştük beraber yapacağız. Yapı kontrol l laboratuvarı kuracağız.

    'Bir kira bir yuva' kampanyası'

    Şu anki sorun insanların başını sokacak yer. Yağmurlar başlayacak, kış bastırıyor. Vatandaşların çadırda bu hayatı sürdürmeleri imkansız. Biz ne kadar organize olursak olalım, ne kadar ihtiyaçlarını gidersek de soğuk başladığında çadırlar yaşamı imkansız hale gelecek. O yüzden “Bir kira bir yuva” diyerek kampanya başlattık. Sistem şu şekilde işliyor. Ev ihtiyacı olanlar kendini kaydettiriyor. Biz de AFAD’ın listeleriyle karşılaştırıyoruz. Kira desteğini 5 ay için 10 bin lira olarak tespit ettik. 48 saat içinde 21 milyon 174 bin lira vatandaşlarımız destek verdiler. Bu yaklaşık olarak 2 bin 117 konut demek. 2 bin 117 vatandaşımızı çadırdan kurtarıp 5 aylık kirasını peşin yatıracak şekilde yardım geldi.  Büyükşehir belediyesi olarak kentsel dönüşüm kapsamında 4 blok yapmıştık, satışa çıkaracaktık ama satışı iptal ettik, 224 konutumuzu depremzedelerin kullanımına açıyoruz. Hilton otelinin yüzde 23 hissesi İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait. Büyük hissedar şirketle anlaştık 380 odanın tamamı depremzedeler için kullanıma açılacak.”  

    Etiketler:
    Tunç Soyer, Deprem, İzmir
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