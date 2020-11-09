Müyesser Yıldız: Beni değil, yazdığım haberlerden rahatsız olup beni hedef seçenleri yargılayın

Libya konusunda yaptığı haberler nedeniyle yargılanan ve 155 gündür tutuklu bulunan Oda Tv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, çıktığı ilk duruşmada tahliye edildi. Oda Tv’den Barış Terkoğlu duruşmada yaşananları RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı. Terkoğlu, “Müyesser abla mahkeme heyetine ‘hiçbir sorunuza yanıt vermiyorum’ dedi. Yargılamayı tümden reddetti” dedi.

'Hiçbir sorunuza yanıt vermiyorum'



Barış Terkoğlu, Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında yaşananları şöyle anlattı:

“155 günlük tutukluğun ilk duruşmasıydı. Bu davada 3 sanık var, 1’i Astsubay, diğer ikisi gazeteci. Müyesser Yıldız, bugün kendisine söz sırası geldiğinde herhangi bir şekilde tek cümle de olsa iddianameye karşı yanıt verir şekilde, savunma yapar şekilde konuşmadı. Bu davanın kendisine karşı kurgulanmış bir dava olduğunu ve bunun daha öncede yapılmış olduğunu anlattı. Yazmış olduğu yazılar nedeniyle bazı kesimler tarafından rahatsız edici bulunduğu için hedef seçildiğini ve er ya da geç bu hukuksuzluğu yapanların bedelini mutlaka ödeyeceğinin altını çizdi. Savunması bittikten sonra mahkeme başkanı, ‘’size sorularımız olacak’’ dedi ama Müyesser abla ‘’ hiçbir sorunuza yanıt vermiyorum’’ dedi. Bu yargılamayı reddeden ve yargılamaları bir bütün olarak hukuksuzluk olarak hayatından çıkaracak bir savunma yaptı. Bu bir ara karar ama tahliye olması hepimizi sevindirdi. Hakim, Müyesser Yıldız’a şunu bile söyledi: ‘’siz bu bilgileri neden merak ediyorsunuz?’’

'Hukukun namusunu kurtarmaya geldim'

Müyesser Yıldız, ''Ben buraya kendimi kurtarmaya gelmedim, ben buraya hukukun namusunu kurtarmaya geldim. Benim için vereceğiniz en önemli karar bu kumpası kuranların yargı önüne çıkarılmasıdır’’ dedi.