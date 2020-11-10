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    Akşam Postası

    Berat Albayrak’ın istifa gerekçesi yaptığı ‘sağlık sorunu’ ne? Yakın çevresi ne diyor?

    Akşam Postası
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    RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası programında Berat Albayrak'ın istifasına ilişkin yakın çevresinden edinilen kulis bilgileri paylaşıldı.

    Berat Albayrak’ın istifası ile ilgili son kulis bilgileri RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası programında paylaşıldı. İşte yakın çevresinden elde edilen o ilginç ayrıntılar :

    • “Berat Albayrak,  aşırı stres nedeniyle sıkıntı yaşadığını ailesiyle paylaşıyor. Kendisini iyi hissetmiyor. Sürekli  baskılanmış olduğunu düşünüyor .
    .  Yakın çevresi, 42 yaşındaki genç ve dinamik Berat Albayrak’ın sıkışmışlık duygusu yaşadığını belirtiyor. Kronik bir rahatsızlığı yok deniliyor .
    • Kendi kadrosunu kuran eski bakan; Cem Demiroğlu, Oğuzhan Özbaş, Gökay Otyam gibi parti dışından isimleri göreve getirdi. Parti içinden gelen talepleri yerine getirmemesi tepkiye neden oldu. İşe adam yerleştirme , yükselme gibi örgüt istekleri yerine getirilmeyince direnç oluştu  . Parti  örgütünü, partiyi iyi bilmemesi nedeniyle sıkıntı yaşayacağını kestiremedi. Kendi kadrosuna sahip olmaması işini zorlaştırdı.
    • Siyasetin bu hassas sorunlarını, ‘aileden olma’ kartıyla aşacağını düşünmüş olabilir. Son ekonomik göstergeler ve döviz kurlarında yaşananlar sorunlu bir tablo oluşturdu.

    İşte bu tablo , siyaseten Ak Parti’ye bir bedel ödeteceği  için bazı parti içi muhalifler harekete geçti. Bu  grup, tasfiye için Cumhurbaşkanı’nı ikna etti. Albayrak siyasi bir tabana sahip olmadığı için bunun kolay olacağı dikkate alındı.
    • Süleyman Soylu istifa ettiğinde  onu çok kişi savundu. MHP arkasındaydı. Bu kez Albayrak için MHP ve Bahçeli sustu.

    Arınç röportajı nasıl yayınlandı?

    • Arınç’ın Albayrak’ı ekonomi konusunda eleştirdiği röportaj Kanal 42’de yayınlandı / Çekimler 5 Kasım perşembe günü 17:30’da yapıldı,  cuma günü 22:30’da yayımlandı. Merkez Bankası başkanı ,bu yayından 4 saat sonra görevden alındı.
    • Röportajın yayınlandığı  Kanal 42 televizyonu Milli Görüş’e yakın yayın yapıyor. Konya’da etkili . Arınç ile röportaj yapan isim ise , Necmettin Erbakan’ın kurduğu 51 yıllık ‘Merhaba’ gazetesinin istihbarat şefi Emre Özgül.”

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