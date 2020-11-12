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    Çağhan Kızıl: Türkiye’de ve Avrupa’da artık salgın kontrol edilemez noktaya geldi, radikal kararlar kaçınılmaz olacak

    Akşam Postası
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    Doç. Dr. Çağhan Kızıl “Radikal kararlar almaya geçmek zorundayız çünkü artık kontrol edilemez bir aşamaya gelmiş olan bir yayılım var ve sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da aynı şekilde. Oralarda yaşanan kapatmalar da bu nedenlerden dolayı yaşanıyor zaten. Günlük vakada 2000 kişi bile buzdağının ucunun ucudur'' şeklinde konuştu.

    Alman Nörodejeneratif Hastalıklar Merkezi’nde Genetik Bilimci olarak görev yapan Doç. Dr. Çağhan Kızıl RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında Avrupa’da yükselişe geçen koronavirüs vaka sayılarıyla Türkiye’nin son durumunu karşılaştırdı. Doç. Kızıl, “Radikal kararlar almaya geçmek zorundayız çünkü artık kontrol edilemez bir aşamaya gelmiş olan bir yayılım var ve sadece Türkiye’de değil baktığımız zaten Avrupa’da da aynı şekilde. Oralarda yaşanan kapatmalar da bu nedenlerden dolayı yaşanıyor zaten. Günlük vakada İki bin kişi bile buz buzdağının ucunun ucudur” dedi.

    'İstanbul kaygı veriyor, gerçek sayıyı bilmiyoruz'

    İşte Doç. Dr. Çağhan Kızıl’ın Atila Güner’le Akşam Postası yayınındaki tespitleri:

    “Türkiye’de günlük bazda yaşamını kaybeden kişilere baktığımızda vaka sayılarının çok daha yukarıda olduğunu biliyoruz. Bakanın söylediklerinden, Türkiye’deki vakaların yüzde 40’ının İstanbul’da olduğunu doğru kabul edersek yüksek vaka sayısı var İstanbul’da. Bu maalesef beklenen bir şeydi. Türkiye’de önlem ve tedbirlerin alınmaması, insanlarda da yaratılan rehavetin sonucu olarak daha hızlı yayılmaya devam ediyor. Kaygılıyız ama gerçek sayıları bilmiyoruz. TTB ve sahadaki hekimlerin açıklamaları İstanbul’da gerçekten hızla artan bir trendin olduğunu gösteriyor.

    'Günlük iki bin kişi bile, buzdağının ucunun ucu'

    Türkiye’de gördüğümüz vaka sayıları değil hasta sayısı. 10 ile çarpmak akıl dışı değil. Genel vakalara bulmak için günlük vaka sayısını 10 ile çapabiliriz. 20-25 bin vaka ortaya çıkıyor. Test yapılan kişiler arasından pozitif çıkan insanlar bunlar. Bilmemek tabi ki kötü. Bilimsel bir bakış açısıyla bilim insanlarının bu bakması ve gidişatı tahmin etmesi gerekiyor ama bu veriler sadece bakanlıkta, bizimle paylaşılmıyor. Onların da zaten bu gidişata dair aldıkları önlemlerin yetersiz olduğu anlaşılıyor bu süreçten. Eğer başından itibaren gerekli önlemler alınabilmiş olsaydı şu an çok daha rahat bir yerde olabilirdik. Radikal kararlar almaya geçmek zorundayız çünkü artık kontrol edilemez bir aşamaya gelmiş olan bir yayılım var ve sadece Türkiye’de değil baktığımız zaten Avrupa’da da aynı şekilde. Oralarda yaşanan kapatmalar da bu nedenlerden dolayı yaşanıyor zaten. Günlük vakada İki bin kişi bile buz buzdağının ucunun ucu diyorum ben.

    'Önümüzdeki haftalarda daha da yükselişler göreceğiz'

    Fransa, İtalya ve İspanya’da 24 saatlik sokağa çıkma yasağı yok ama birçok insan evden çalışmaya yönlendirildi ve zaten insanlar evlerinden dışarıya çıkmıyor. Belli bölgelerde çok fazla vaka varsa mesela Madrid’de tedbirler biraz daha arttırıldı. Herkesin evde kalacağı genel bir kapanmaya gitmemek için vaka sayıları artmaya başladığında bu uygulamalara geçmek gerekiyor. Türkiye bunu yapmadı, yapmayıp devam ettiğinde önümüzdeki haftalarda vaka sayısında daha da yükselişler göreceğiz ve o zaman kısmi önemler, kısıtlı saatlerde dışarıya çıkmamak gibi önlemler de yetersiz kalacak. 65 yaş üstünün kısıtlı olması geciken önlemdir. Her şey çok geç yapıldığı için geriden takip ediliyor ve başka çare kalmamış oluyor.”

    Etiketler:
    Çağhan Kızıl, Avrupa, Türkiye, Koronavirüs
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    Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, “Köprünün üzerinde bir beton, asfalt tabakası vardı. O tabakanın altında ne çıkacağını merak ediyorduk. Restorasyon çalışmalarında yaklaşık 55 santimetrelik bir tabaka ortaya çıktı. Asfalt ve zaman zaman dökülen betonlarla ne yazık ki köprümüzün üzerinde böyle tabakalar oluşmuş. Şimdi ise o tabakaların kaldırılıyor olması ile beraber alttan o eski taşlar çıktı. Selçuklu zamanında 770 yıl önce köprüye konulan taşlar gün yüzüne çıkmaya başladı. Köprünün yarısı bu tabakadan temizlendi. Geri kalanı da temizlenmeye devam ediyor. Taşların yer yer seviyelerinde bozulmalar var. Bunlarda kurul kararı ile düzeltilecek. Çalışmalar tamamlandığında 770 yıl öncesindeki görünümüne kavuşacak. 2021 yılının Nisan-Mayıs aylarında hizmete açılması planlanıyor” dedi.
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