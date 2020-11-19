Lokantacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice: Biz de TV’den öğreniyoruz her şeyi, bize bir şey soran-danışan yok

Alınan koronavirüs tedbirlerini yorumlayan Lokantacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, “3 ay kapalı kalmış, ağır bir yükün içerisinden çıkmış, cirosu yüzde 30’lara kadar düşmüş bir sektörün tekrar kapatılması neticesinde zor bir dönem geçiriyoruz. Nasıl ayakta kalacağız?” açıklamasını yaptı.

Koronavirüs kısıtlamaları kapsamında paket servisle çalışmaya mecbur kalan restoranların durumunu 150 bin üyesi olan Lokantacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı. Yenice, “3 ay kapalı kalmış, ağır bir yükün içerisinden çıkmış, cirosu yüzde 30’lara kadar düşmüş bir sektörün tekrar kapatılması neticesinde zor bir dönem geçiriyoruz. Nasıl ayakta kalacağız?” dedi.

'Kuru fasulye pilavı nasıl eve gönderelim?'

Aykut Yenice şöyle konuştu:

“Türkiye genelinde bize bağlı olan 104 odamızda 150 binin üzerinde üyemiz var. Kayıt dışı ve bize bağlı olmayanlar da var. Paket servis genellikle fast food kültüründe kullanılan bir unsur. Bizde pastaneler, börekçiler, sulu yemek servis eden yerler var. Kuru fasulye pilavı mı eve gönderecek? Paket servisiyle ayakta kalmamız mümkün değil çünkü paket servisiyle muhatap olabilecek çok ufak bir birimi temsil ediyoruz.

'Garson, komi, bulaşıkçı maaşı nasıl ödenecek?'

3 ay kapalı kalmış, ağır bir yükün içerisinden çıkmış pandeminin getirmiş olduğu güven kaybıyla cirosu yüzde 30’lara kadar düşmüş bir sektörün tekrar kapatılması neticesinde zor bir dönem geçiriyoruz. İstanbul’un boğaz kısmı, İzmir’in Kordon kısmı, Ankara’nın Çankaya tarafı gibi büyük kentlerde lüks restoranlarımız ve ağır kira yükü taşıyan işletmelerimiz var. 50 Kişinin üstünde çalışanı olan yerler var. Bu kadar çalışan ne olacak? İşten çıkarma yasağı var. 30 Haziran sonrası işe giren insanların kısa çalışma ödeneğinden faydalanamadığı gibi bir gerçek var. Bu ödenekten faydalanamayan bir kişiyi nasıl tutabilirim ayakta?

'500 kişilik restoran açık, 10 masası olan kapalı. Bu nasıl adalet?'

Türkiye’nin her yerinde, her otoyolunda açık olan bir köfteci var ve en ufak dükkanı 500 kişilik. Bu tür yerlere serbest, 10 masası olan sokak lokantacısına yasak. Bu nasıl adalet? Sabah çorbacılarımız var sanayi sitesi gibi yerlerde. Sabah saat 06.00 olmadan dükkanını açar, öğlene kadar çorbasını satar dükkanını kapatır. Bu dükkan sabah 10’da açılırsa o çorbayı kime satacak?

Çözüm için öneri: Kademeli saat

İşletmeler için kademeli saat getirilmeli. Bizler kamu kurumu niteliğinde olan resmi insanlarımız. Bizlere neden hiçbir şey danışılmıyor? Bilim kurulu üyelerinin söyledikleriyle sahadaki insanla, masa başında oturan insanın farklı görüşlerinin olması niye düşünülmüyor? Televizyona bir profesör çıkıyor lokantalar kapansın diyor. Kapansın, kapansın da neden kapansın? Bizler de bütün Türkiye gibi Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarından öğreniyoruz her şeyi, bize bir şey soran, danışan yok.”





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