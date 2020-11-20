Prof. İftihar Köksal: Aile apartmanlarında virüsü kapmayan kalmadı, hastaneler felaket durumda

Prof. İftihar Köksal, artan koronavirüs vakalarıyla ilgili “Hastaneler felaket durumda, çok yoğun. Yoğun bakım ve servislerde yer yok. Sağlık çalışanları da eskisi gibi değil. Hem sayıları azalıyor hem tükendiler” açıklamasını yaptı.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. İftihar Köksal, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası programına konuk oldu. Prof Köksal, “Hastaneler felaket durumda, çok yoğun. Yoğun bakım ve servislerde yer yok. Sağlık çalışanları da eskisi gibi değil. Hem sayıları azalıyor hem tükendiler” dedi.

İşte Prof. Köksal’ın uyarı ve tespitleri:

“Rakamlara takılmanın çok önemli olmadığını düşünüyorum. Koronavirüs hayatımıza gireli 9 ay oldu. Çok şey öğrendik ama öğretemedik. Aile apartmanlarında enfekte olmayan insanın kalmadığını görüyoruz. İnsanlar virüsü ciddiye almıyorlar, bana bir şey olmaz diyorlar.

'Kademeli mesaiye geçmek şart'



İnsanların işyerlerine kademeli saatlerde gitmesi şart. Bu kurallara işyeri sahipleri de uymak zorunda. Bir başka tercih dönüşümlü mesainin uygulanması. Hangi fikir üretilirse üretilsin önemli olan insan hareketliliğini azaltmak. Uçak daha durmadan o kadar anonsa rağmen insanlar hemen ayağa kalkmaya çalışıyorlar. Uçağın boşalması 10 dakika sürmez bile. Böyle olmaz, biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor.

'Hastaneler felaket durumda'

Hastaneler felaket durumda, çok yoğun. Yoğun bakım ve servislerde yer yok. Sağlık çalışanları da eskisi gibi değil. Hem sayıları azalıyor hem tükendiler. Sağlık personeli de bu toplumun bir parçası, hastalarla temas halindeler. Bazen gözlemlemek bazen de ulaşım için ben de toplu taşıma kullanıyorum. Bir araçta fazla yolcu var diye şikayet edeni görmedim. Kurallara uyalım... Kurallara uyalım...''