Erdoğan'ın biyografisini yazan Çalmuk: Erdoğan, kendisine yapılan her tür eleştiriyi arkadan hançerleme olarak görüyor

Abone ol

'Recep Tayyip Erdoğan Bir Dönüşüm Öyküsü' kitabının yazarı Fehmi Çalmuk, Arınç'ın istifası ve Erdoğan’ın son söylemlerine ilişkin "Erdoğan artık yol yürürken kendisine yönelik her türlü yapıyı, eleştiriyi, arkadan hançerleme olarak görüyor" yorumunu yaptı.

2001 yılında 'Recep Tayyip Erdoğan Bir Dönüşüm Öyküsü' kitabını yazan Fehmi Çalmuk, Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğinden istifasını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son söylemlerini RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'na yorumladı. Çalmuk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: Ne zaman Türkiye’de HDP’nin yüzde 10 barajını aşma riski, koalisyon kurma riski oldu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bir refleks olarak, bir devlet defansı olarak ortaya çıktı. Dolmabahçe’de masa devrildi. Cumhurbaşkanı bundan sonra çözüm sürecinde verilen bazı imtiyazların hepsini neredeyse bir tarafa attı, devletin gücünü tekrar Güneydoğu’da güvenlikçi politikalar olarak ortaya koydu.

Demirtaş’ın üzerine bir hikaye kurulmak isteniyor, biz bunu bir yıldır yazıyoruz. Demirtaş yeniden siyasi bir aktör olacak. Bülent Arınç, selden kütük kapmaya çalışırken o kütüğün altında kalmış bir siyasi yapı olarak ortada duruyor. Bülent Arınç'ın siyaseten bir ön alma, reformun başında öncülük yapma, bir vakum hareketi olarak yapma, bu seçmene bir sempati alanı oluşturma gibi bir yapısı var. Arınç, Devran kitabından bahsediyor, Cumhurbaşkanı ve Bahçeli’nin de en çok ağrına giden hususun bu olduğunu dile getiriyor. Siyasi iktidar, Diyarbakır’da Kobane sonrası yaşadığı travmanın bütün faturasını Demirtaş’a çıkartmış durumda. Bülent Arınç, ‘Kürt rüzgarını arkaya alabilir miyim’ diye bir düşünceyle selden kütük kapmaya çalışıyor. 'MHP'yi test etmek için bir girişim değildi' Bazıları şöyle yorumluyor, MHP’yi test edebilmek için Tayyip bey tarafından kurgulanmış bir rol model olarak söylüyorlar. Recep Tayyip Erdoğan’ı bu kadar sinirlendiren ana nokta bu. Erdoğan, kendini arkadan hançerlenmiş olarak görüyor, Bülent Arınç’ın bu açıklamalarıyla. Tayyip beyin iki belirgin özelliği var: Dindarlığı konusunda kimseye tartıştırma yaptırmaz ve dindarlığına ilişkin kimseden eleştiri kabul etmez. Bir huyu dindarlığıdır, bir diğer huyu da kindarlığıdır. Kendisine ihaneti zerre kadar affetmez. AK Parti kurulurken kendisiyle beraber yola çıkan, AK Parti’nin Kürt politikasını belirleyen İhsan Aslan’ı, Irak’ın kuzeyindeki Kürt bölgesinin lideri Barzani ailesiyle ilişkiyi kuran İhsan Aslaın'ı, partisinin disiplin kuruluna kadar verdi. Sebep; kendisine yönelik yol yürürken kendisine yönelik her türlü yapıyı, eleştiriyi, kendini hançerleme olarak görüyor. 'Türkiye partisi olmaya aday bir Kürt partisi kurulacak' Kimse çözüm süreci gibi reform ve demokratik harekette bir nokta beklemesin. Ama Türk siyasetinin çok yakın zamanda HDP’nin dışında, biraz daha muhafazakar olmuş, Türkiye partisi olmaya aday Kürt partisiyle karşılaşacağını düşünüyorum.