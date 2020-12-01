Korona kısıtlamalarıyla kapıya kilit vuran kahveciler ve restoran sahipleri ne diyor?

Kahveciler: Bittik kredileri ödeyemiyoruz, bize hibe verilsin

Ankara Kahveciler Odası Başkanı İsa Güven:

“Ankara’da 10 bine yakın, Türkiye genelinde 100 bin kahvehane var. Kahvehanelerde yaklaşık 400 bin çalışan var. 9 Aydır iş yapamıyoruz, çektiğimiz krediyi ödeyemiyoruz. 20 Ekim’de bir kısıtlama daha geldi bizler için. En azından o zamana kadar çay satıyorduk. Borçları ödeyebilecek durumumuz kalmadı. Bize kredi değil, hibe kredisi verilmesi lazım. Esnafa kredi verip borçlandırmasınlar. Önceki zamanlarda bir önerim vardı; bir kiramızı biz, bir kiramızı mal sahibi, bir kiramızı da Hazine ve Maliye tarafından karşılanmasını dile getirmiştim ama hiçbir adım atılmadı.

'Devlette para varsa bize 9 aydır neden yardım etmiyor?'

"Kahvehanelere yıllardır kötü imaj çiziliyor ama böyle bir şey yok. Eskiden basın, medya yokken o görevi biz, kahvehaneler yapıyorduk. Bir kahvenin kırk yıl hatırı var da, biz kahvecilerin hiç mi hatırı yok?. Esnaf ve zanaatkar bu ülkenin bel kemiğidir, omurgasıdır, orta direğidir. Orta direk çöktü. Zengin daha zengin, fakir daha fakir oldu. Kahvehanelerde kötü alışkanlık yoktur. Cumhurbaşkanına kahveleri kötü gösteriyorlar gibi geliyor bana. Devlette para varsa bize 9 aydır neden yardım etmiyor? Demek ki para yok. Varsa küçük esnafa mı yok?”

Restorancılar: Evi arabayı ipotek ettirerek kaynak yaratıyoruz

Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Lütfü Sapmaz:

"Türkiye’de cafe, restoran ve lokantalar olmak üzere yaklaşık 100 bin işletme yaklaşık 2 milyon genç kardeşlerimize iş imkanı sunuyor. İlk 3 ay tüm sektörler kapandı ve sağlık tarafında başarılı sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. Haziran ayından geçen haftaki süreçte yapılan kısıtlamaların sonucunda geçtiğimiz yıllardaki aynı dönemdeki iş performansına ulaşamamıştık. Haziran ile Kasım ayı arasında zarar operasyonu üretiyorduk. Biz kapanıyoruz ama boğaz hattına baktığımızda pek çok insan görüyoruz. Toplu taşıma ve AVM’lere baktığımız zaman etkileşim üst seviyede. Biz kapandığımıza virüsü yenme noktasında yeteri kadar faydalı olur muyuz diye endişe ediyoruz. Zaten aylardır en azından çalışanlarımız mağdur olmasın diye bir zarar operasyonu yönetiyoruz. Evlerimizi araçlarımızı ipotek ettirerek kaynak yaratmaya çalışıyoruz. Şimdi en azından 12 ayı geri ödemesiz, 36 aylık bir kredi imkanını umutla bekliyoruz. En iyi şartlarda bile bizim yaraları sarmamız en az 2 yılı bulacak. "