Kayıt
22:25 03 Aralık 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Akşam Postası

    Prof. Levent Şaylan: Birkaç hafta içinde yağış düşmezse bunun tarımda çok olumsuz etkileri olacak

    Akşam Postası
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 10
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104148/24/1041482403_0:306:1400:1094_1199x675_80_0_0_39aefec5e807f68b16f9dccd5b90b817.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/aksam_postasi/202012031043339887-prof-levent-saylan-birkac-hafta-icinde-yagis-dusmezse-bunun-tarimda-cok-olumsuz-etkileri-olacak/

    İTÜ Meteoroloji Mühendisliği’nden Prof. Levent Şaylan, "Bizi kurtarabilecek faktörlerden bir tanesi nisan-mayıs aylarında düşecek olan şiddetli yağışlar olacaktır. Sanayileşmeyle iklimi yapay olarak değiştiriyoruz. Bunun tarıma etkileri de olacak" dedi.

    İstanbul'da son 10 yılın en büyük kuraklığı yaşanıyor, diğer büyükşehirlerde de barajların doluluk oranları alarm veriyor.

    İTÜ Meteoroloji Mühendisliği’nden Prof. Levent Şaylan, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na bu durumun etkilerini anlattı.

    Prof. Şaylan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

    • Kasım ayında normalde Türkiye'ye ortalama yaklaşık 68 mm yani metrekareye 68 litre yağış düşmesi gerekiyor ama yaklaşık 35 mm yağış düşmüş. 1980’den 2020 yılına kadar ki süreçte ortalama 68 mm. Bu sene kasım ayında yağış az. Ekim ve kasım ayında yağışın az olması doğal olarak bizim su depolama yapılarımızı etkiler. Sadece barajlardaki su seviyesini değil, yeraltı su seviyelerini ve yerüstü su kaynaklarımızın da su seviyelerini azaltır. İstanbul'daki durumu zaten İSKİ’nin kayıtlarını incelediğiniz zaman barajların doluluk oranı yüzde 24.04. Yüzde 76 boş gözüküyor bugün itibariyle. Yaklaşık 208 milyon metreküp su var. Günde yaklaşık 3 milyon metreküp su veriyor İSKİ. Rakamı üçe böldüğünüz zaman çıkacak rakam kadar mıdır acaba önümüzdeki günlerde sağlayabileceği su onu bilmiyorum çünkü barajlarda ölü hacimler var.

    'Köklenme için nemli toprak lazım'

    • Son yıllarda beklenmedik zamanlarda şiddetli yağışlar yaşıyoruz. Bizi kurtarabilecek faktörlerden bir tanesi önümüzdeki birkaç ay ve önümüzdeki nisan-mayıs aylarında düşecek olan şiddetli yağışlar yararlı olacaktır. Kış mevsiminde sebze faaliyetlerinin dışında daha çok tahıl ekiliyor. Ekim tarihleri 15 Eylül gibi başlar 15 Aralık'a kadar giden yerler olabilir. Ekim yapan üreticiler hiçbir zaman arazi kuruyken ekim yapmazlar, toprakta biraz nem olması lazım. Ekildikten sonra bitkinin su isteğinden ziyade sıcaklık isteği olur. Ekim ve kasım ayı sıcak geçtiği için sıcaklığı karşılamıştır ama birkaç hafta içinde yeterli yağış düşmezse yeteri kadar köklenemez, çimlenemez ve genelde buğday gibi bitkiler 3-4 yaprak olmadan kış ayına girmemesi gerekiyor, soğuklarla karşılaşmaması gerekiyor.

    'Yapay olarak iklim değişiyor'

    • Yapılan araştırmalar, sanayileşme ile iklimi yapay olarak değiştirdiğimizi gösteriyor. Havayı daha fazla ısıtacak olan sera gazlarını atmosfere daha erken veriyoruz. Uzun yıllar alacak olan bir periyot, kısa zamanda insan eliyle fosil yakıt dediğimiz yakıtların yakılması çok kısa sürede atmosfere zarar veriyoruz ve bu da ısınmaya neden oluyor. Türkiye'nin belirli bölgeleri için kuraklık risklerinin artması, yağışların azalması bekleniyor. Karadeniz dışındaki birçok bölgede yağışların azalacağı tahmin ediliyor. 2100 yılına kadar bunlarla ilgili gün ve gün similasyonlar var. Trakya için şunu söyleyebiliriz; 2100 yılına kadari süreçte buğday ve ay çiçeğinde azalma bekliyoruz.
    Etiketler:
    İTÜ, susuzluk, Tarım, iklim değişikliği, Yağış, Baraj, İstanbul, Kuraklık
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Güney Kore – Sınav – koronavirüs – öğrenci – maske
    Güney Kore’de Kovid-19 gölgesinde üniversite sınavı heyecanı
    Karikatür
    Trump’tan 2024 başkanlık seçimlerinde yeniden aday olma sinyali
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet