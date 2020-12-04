Hangi ülke ilk olarak kimi aşılayacak?

Akşam Postası Editörü Uğur Koçbaş, Türkiye’nin talip olduğu Çin merkezli Sinovac şirketi tarafından geliştirilen CoronaVac aşısının diğer aşılardan farklarını ve hangi ülkelerin bu aşıyı almaya hazırlandığını anlattı.

Buna göre Çin’in kendi vatandaşlarına ve kritik görevlerde çalışan kişilere uyguladığı henüz Faz3 aşamasında olan aşı için Brezilya, Endonezya, Filipinler ve Türkiye hem aşının testlerinin yapıldığı, hem de ön sipariş veren ülkeler. Test yapılan ve sipariş etmesi beklenen diğer ülkeler ise BAE, Bahreyn, Peru, Fas, Arjantin, Ürdün.

Her ülke farklı grubu öncelikli aşılıyor

Farklı aşıları sipariş eden ülkelerin aşı politikaları da birbiriyle farklılık arz ediyor:

ABD: Öncelikli olarak sağlık çalışanları ile yaşlı bakımevlerinde kalan kişilere yapılmasına karar verildi.

Almanya: Öncelikli olarak yaşlı ve özellikle savunma mekanizmaları güçsüz olanlar, sağlık çalışanları ve kamusal yaşamın sürdürülmesinde önemli görevler icra edenler aşılanacak.

İngiltere: 1'inci grupta bakımevleri sakinleri ile burada çalışanlar var. 94 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth yaşı sebebiyle, ikinci öncelikli grupta.

Fransa: İlk aşamada yaşlılar ve huzurevleri çalışanları, ikinci aşamada sağlık çalışanları ile kronik hastalığı olanlar ve 75 yaş üstü kişiler aşılanacak, üçüncü aşama ise halka açık olacak.

Türkiye:

1. Aşama: Sağlık çalışanları, 65 yaş üstü, yaşlı engelli bakımevinde kalanlar, toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler.

2. Aşama: 50 yaş üzeri en az 1 kronik hastalığı olanlar. Toplum işleyişi için gerekli sektörlerde çalışanlar. Yüksek riskli ortamlarda olanlar. Kritik işlerde çalışanlar.

3. Aşama: 50 yaş altı, en az 1 kronik hastalığı olanlar. Genç yetişkinler, ilk iki grupta olmayan çalışanlar.

4. Aşama: Diğer tüm vatandaşlar.