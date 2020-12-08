Traktörü haczedilen Amasyalı çiftçi Yusuf Bakır: Çiftçinin traktörü alınır mı? Ben traktörsüz borcumu nasıl ödeyeyim?

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Amasya'nın Büyükkızılca köyünde Tarım Kredi Kooperatifleri'nden aldıkları krediyi ödeyemeyince traktörleri haczedilen köylülerden Yusuf Bakır, "47 bin liralık kredimi iki yıl ödeyemedim borç 330 bin lira oldu. Traktörümü haczettiler, arabam hacizli, bankalar kredi vermiyor. Ben bu borcu nasıl ödeyeyim?" dedi.

Amasya'nın Büyükkızılca köyündeki çiftçilerin traktörleri, Tarım Kredi Kooperatifleri'nden aldıklar krediyi ödeyemedikleri için haczedildi. Bunun ardından çiftçiler, "Traktörümüz olmadan borcumuzu nasıl ödeyelim?" diyerek eylem yaptı. O köylülerden Yusuf Bakır, RS FM'de yayınlanan Atilla Güner'le Akşam Postası'na konuk oldu. Bakır, yaşananlara ilişkin şunları kaydetti: Amasya Büyükkızılca köyünde çiftçilik yapıyorum. Ailem ve iki çocuğumla beraber 8 kişi yaşıyoruz. Tarım Kredi Kooperatifleri'nden iki yıl önce kredi kullandık. Bankadan daha avantajlıydı. Sera, demir, sulama sistemi gibi malzemeler aldık. 2018'in ağustos ayında 47 bin liralık malzeme aldım ödeme yapamayınca borç şu an 330 bin lira oldu. Büyükkızılca köyünde 350 hane var, 250 hanenin Tarım Kredi Kooperatifleri'ne kişi başı 500 binin üzerinde borcu var. Borç yüzünden özel bankalar bile bizim üstümüzü çizdi. 'Ekeyim, borcumu ödeyeyim ama traktörümü aldılar' Kredi kartım yok, ilaç ve gübre alamıyorum, traktörüm ve arabam hacizli. Ekim yapayım ki borcumu ödeyebileyim ama traktörümü aldılar. 40 dönüm civarında sera domates ekimi için 500 bin TL para harcadım, 575 bin TL para kazandım. Masrafları çıkarttığımız zaman elimize para kalmıyor. 2 yıldır mahsulümüzü satamıyoruz. Bize maliyeti 1.5 lira olan ürünü 1 liraya sattık. Manavlarda domatesin 6 lira olduğuna aldanmayın, üreticide domates fiyatı 1.5 liranın üzerine hiç çıkmadı. Fideler bize Antalya’dan geliyor ama artık fide alacak gücümüz bile kalmadı. 'Artık herkes uyandı, herkes gözünü açtı' Bizi 18 yıldır uyutuyorlar ama artık herkes uyandı, herkes gözünü açtı. Seçim zamanı gelip şunu yaparız, bunu yaparız diyorlar o kadar. Köye ne yapıldıysa buradaki vatandaşlar tırnaklarıyla kazıyarak yaptı. Bana verilen mazot desteği 30 TL. Evden çıkıp tarlaya gidene kadar traktör 30 TL yakıyor zaten. Yatlara, gemilere verildiği gibi biz neden indirimli alamıyoruz, niye bize iki katına veriliyor? Tarım Kredi Kooperatifleri'nde satılan mazot bile benzinlikte satılandan pahalı. Biz oy verdik, oy verdik ama bu duruma düşelim diye bu oyu vermedik. Bu köy çantada keklik diye bir düzen yok artık. Biz bunu hak etmedik. Kapıma gelip benim traktörümü aldılar, devletin bu yaptığından ben utandım. Çiftçinin traktörü alınır mı? Çiftçinin traktörü alınınca iş çözülmüş mü oluyor? Ben borcumu nasıl ödeyeceğim?