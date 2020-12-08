Kayıt
03:43 09 Aralık 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Akşam Postası

    Traktörü haczedilen Amasyalı çiftçi Yusuf Bakır: Çiftçinin traktörü alınır mı? Ben traktörsüz borcumu nasıl ödeyeyim?

    Akşam Postası
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104148/24/1041482403_0:306:1400:1094_1199x675_80_0_0_39aefec5e807f68b16f9dccd5b90b817.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/aksam_postasi/202012081043365212-traktoru-haczedilen-amasyali-ciftci-yusuf-bakir-ciftcinin-traktoru-alinir-mi-ben-traktorsuz-borcumu/

    Amasya'nın Büyükkızılca köyünde Tarım Kredi Kooperatifleri'nden aldıkları krediyi ödeyemeyince traktörleri haczedilen köylülerden Yusuf Bakır, "47 bin liralık kredimi iki yıl ödeyemedim borç 330 bin lira oldu. Traktörümü haczettiler, arabam hacizli, bankalar kredi vermiyor. Ben bu borcu nasıl ödeyeyim?" dedi.

    Amasya'nın Büyükkızılca köyündeki çiftçilerin traktörleri, Tarım Kredi Kooperatifleri'nden aldıklar krediyi ödeyemedikleri için haczedildi.

    Bunun ardından çiftçiler, "Traktörümüz olmadan borcumuzu nasıl ödeyelim?" diyerek eylem yaptı. O köylülerden Yusuf Bakır, RS FM'de yayınlanan Atilla Güner'le Akşam Postası'na konuk oldu.

    Bakır, yaşananlara ilişkin şunları kaydetti:

    • Amasya Büyükkızılca köyünde çiftçilik yapıyorum. Ailem ve iki çocuğumla beraber 8 kişi yaşıyoruz. Tarım Kredi Kooperatifleri'nden iki yıl önce kredi kullandık. Bankadan daha avantajlıydı. Sera, demir, sulama sistemi gibi malzemeler aldık. 2018'in ağustos ayında 47 bin liralık malzeme aldım ödeme yapamayınca borç şu an 330 bin lira oldu. Büyükkızılca köyünde 350 hane var, 250 hanenin Tarım Kredi Kooperatifleri'ne kişi başı 500 binin üzerinde borcu var. Borç yüzünden özel bankalar bile bizim üstümüzü çizdi.

    'Ekeyim, borcumu ödeyeyim ama traktörümü aldılar'

    • Kredi kartım yok, ilaç ve gübre alamıyorum, traktörüm ve arabam hacizli. Ekim yapayım ki borcumu ödeyebileyim ama traktörümü aldılar. 40 dönüm civarında sera domates ekimi için 500 bin TL para harcadım, 575 bin TL para kazandım. Masrafları çıkarttığımız zaman elimize para kalmıyor. 2 yıldır mahsulümüzü satamıyoruz. Bize maliyeti 1.5 lira olan ürünü 1 liraya sattık. Manavlarda domatesin 6 lira olduğuna aldanmayın, üreticide domates fiyatı 1.5 liranın üzerine hiç çıkmadı. Fideler bize Antalya’dan geliyor ama artık fide alacak gücümüz bile kalmadı.

    'Artık herkes uyandı, herkes gözünü açtı'

    • Bizi 18 yıldır uyutuyorlar ama artık herkes uyandı, herkes gözünü açtı. Seçim zamanı gelip şunu yaparız, bunu yaparız diyorlar o kadar. Köye ne yapıldıysa buradaki vatandaşlar tırnaklarıyla kazıyarak yaptı. Bana verilen mazot desteği 30 TL. Evden çıkıp tarlaya gidene kadar traktör 30 TL yakıyor zaten. Yatlara, gemilere verildiği gibi biz neden indirimli alamıyoruz, niye bize iki katına veriliyor? Tarım Kredi Kooperatifleri'nde satılan mazot bile benzinlikte satılandan pahalı. Biz oy verdik, oy verdik ama bu duruma düşelim diye bu oyu vermedik. Bu köy çantada keklik diye bir düzen yok artık. Biz bunu hak etmedik. Kapıma gelip benim traktörümü aldılar, devletin bu yaptığından ben utandım. Çiftçinin traktörü alınır mı? Çiftçinin traktörü alınınca iş çözülmüş mü oluyor? Ben borcumu nasıl ödeyeceğim?
    Etiketler:
    Haciz, Borç, Kredi, Tarım Kredi Kooperatifleri, Traktör, Amasya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Güney Kore – Sınav – koronavirüs – öğrenci – maske
    Güney Kore’de Kovid-19 gölgesinde üniversite sınavı heyecanı
    Karikatür
    Trump’tan 2024 başkanlık seçimlerinde yeniden aday olma sinyali
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet