İstanbul’da bir asgari ücretli nasıl geçiniyor?

Ankara’da 2021 yılı asgari ücret rakamının belirlenmesi için görüşmeler sürerken RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına katılan bir asgari ücretli çalışan, aldığı 2 bin 324 lira maaşla İstanbul’da nasıl ev geçindirdiğini anlattı.
İşte o açıklamadan çarpıcı satırbaşları:
- 7 yıllık evliyiz, 6 yaşında bir çocuğumuz var. Eski kiracı olduğumuz için 900 TL kira ödüyoruz. Normalde oturduğum yerde 1100-1200 kiralar. Buna bir de elektrik, su, doğalgaz parasını ekleyin.
- Geri kalanla geçinmek için her şeyi en ince ayrıntısına kadar hesap etmek mecburiyetindeyiz. Sürekli indirimleri takip etmek zorundayız. Lüks bir yaşam hayalimiz bile yok. Bir gün, bir şeyin iyisini almak ya da kendimize zaman ayırmak gibi bir lüksümüz yok. Her şeyin en ucuzunu almak zorundayız.
- Almak istediğimiz bir şey oluyor ama o an fiyatı yüksek oluyor ve ertelemek zorunda kalabiliyoruz.
- Alışveriş yaparken, muz alabilmek için marketlerin indirim günlerini takip ediyoruz. 15 TL’ye satılan muz, 10 TL olunca alıyoruz.
- Ekstra mesai durumu olursa çalışıyorum. Pandemiden dolayı yaklaşık 1.5 ay işsiz kaldım, kredi çektim.
- Enflasyon bu kadar yüksekken asgari ücrete ne kadar zam yapılacağının hiçbir önemi yok, enflasyonun düşmesi gerekiyor.
- Hiç ümidim yok ama asgari ücret keşke 3 bin lira olsa bile ürünlerin de fiyatları artacak.
- Enflasyonu önleyemedikten sonra ne kadar zam yapıldığının bir önemi yok. Bu gidişattan pek bir umudum yok. Asgari ücretlinin para biriktirmek, yatırım yapmak gibi bir şansı yok.
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