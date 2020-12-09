İstanbul’da bir asgari ücretli nasıl geçiniyor?

2021 asgari ücret rakamı için görüşmeler sürerken, aldığı 2324 lira asgari ücretle geçinmeye çalışan bir işçi, İstanbul'da nasıl ev geçindirdiğini anlattı.

Ankara’da 2021 yılı asgari ücret rakamının belirlenmesi için görüşmeler sürerken RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına katılan bir asgari ücretli çalışan, aldığı 2 bin 324 lira maaşla İstanbul’da nasıl ev geçindirdiğini anlattı.

İşte o açıklamadan çarpıcı satırbaşları: