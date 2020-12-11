Salgında toplam vaka sayısı açıklandı: Uzmanların 'hasta sayılarını 5-10’la çarpın' sözleri doğru mu çıktı?

Türkiye’nin Koronavirüs tablosu 29 Temmuz’da değişmiş vaka sayısı yerine hasta sayısı verilmeye başlanmıştı. Ancak aradan geçen yaklaşık 3 aylık dönemde vaka sayılarının hangi seviyede olduğu soru işareti olarak kalmıştı. RS FM’de yayınlanan Atilla Güner’le Akşam Postası’nda program editörü Uğur Koçbaş’ın yaptığı hesap paylaşıldı.

Türkiye’nin Koronavirüs tablosu 29 Temmuz’da değişmiş vaka sayısı yerine hasta sayısı verilmeye başlanmıştı. Gelen itirazlar üzerine 25 Kasım’da yeniden vaka sayıları açıklanmaya başlandı. Ancak aradan geçen yaklaşık 3 aylık dönemde vaka sayılarının hangi seviyede olduğu soru işareti olarak kalmıştı. Salgının başından bu yana toplam vaka sayısının 1 milyon 748 bin olarak açıklanması o süre içindeki vaka sayıları için de bir fikir verdi. RS FM’de yayınlanan Atilla Güner’le Akşam Postası’nda program editörü Uğur Koçbaş’ın yaptığı hesap şöyle paylaşıldı:

29 Temmuz’a kadar açıklanan vaka sayısı 228 bin 924.

25 Kasım’dan bu yana açıklanan vaka sayıları toplamı 17 günde 461.652.

Arada vaka sayılarının açıklanmadığı gün sayısı: 118 gün.

Dün açıklanan toplam vaka sayısı: 1 milyon 748 bin.

118 günde açıklanmayan vaka sayısı: 1.748.000 – (228.924+461.652): 1.057.424

Vaka açıklanmayan 118 günde ortalama vaka sayısı: 1.057.424/118: 8.961

Bu tabloya göre uzmanların Mayıs-Ekim döneminde “açıklanan verileri 5-10 ile çarpın vaka sayısını bulursunuz” şeklindeki yorumlarının doğru olduğu anlaşılıyor. Mayıs-Ekim arasında ortalama vaka sayısı, açıklanan hasta sayısının yaklaşık 6-8 katı.