Kayıt
22:44 14 Aralık 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Akşam Postası

    Vahap Coşkun, Gülşen Orhan'ın Diyarbakır temaslarını yorumladı: Siyasi nabzı tutmak için rutin görüşmelerdi

    Akşam Postası
    URL'yi kısaltın
    0 20
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104148/24/1041482403_0:306:1400:1094_1199x675_80_0_0_39aefec5e807f68b16f9dccd5b90b817.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/aksam_postasi/202012141043402487-vahap-coskun-gulsen-orhanin-diyarbakir-temaslarini-yorumladi-siyasi-nabzi-tutmak-icin-rutin/

    Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Vahap Coşkun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'ın Diyarbakır'daki temaslarını yorumlayarak "Bölgedeki siyasetin nabzını tutup havayı koklamak için yapılmış temaslardı. Ama bu bile MHP’yi rahatsız etmiş olabilir" dedi.

    Gazeteci Murat Sabuncu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'HDP kapatılmalı' açıklamasının Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan’ın Diyarbakır'daki temaslarından kaynaklanmış olabileceğini yazmıştı.

    RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına konuk olan Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Vahap Coşkun, o temaslar hakkında detayları paylaştı.

    Coşkun'un açıklamalarından satır başları şöyle:

    'Gülşen Orhan'ın ziyareti 1 ay önce gerçekleşti'

    • Gülşen Orhan, bugün değil ama daha önce yaklaşık 1 ay önce Diyarbakır’daydı o zaman görüşmeler yaptı. Benim tahminim belirlenmiş bir program dahilinde veya belirlenmiş bir konu dahilinde yapılmış görüşmelerden ziyade genel olarak bölgedeki siyasetin nabzını tutmak, siyasi havayı koklamak ve iktidara yönelik algıyı ölçmek için yapılan ziyaretlerdendi. Bazı kesimlerin atfettiği derecede bir mana taşıdığını düşünmüyorum. Bunlar bile MHP’yi rahatsız eden unsurlar. Bu kadar sert bir dille, kabul edilmesi imkansız bir dille haşere gibi ifadeler kullanılarak yapılan açıklamalar, burada çok sert bir duruş gösteriyor iktidar ortağına. Herhangi bir şekilde buna yönelik bir niyeti kabul etmeyeceğini açık bir şekilde ifade ediyor.

    'AK Parti'de HDP'yi kapatma eğilimi yok'

    • HDP, bir nevi postmodern kapatmaya tabi tutuluyor uzunca bir süredir. Eski eş başkanları ve milletvekilleri tutuklu tutuklu, bütün belediyelerine devlet tarafından el konuluyor, herhangi bir HDP’li kendisine ve partisine yönelik ne kadar ağır bir itham olursa olsun medyada çok az yer bulabiliyor. HDP’ye uygulanan bir karartma var zaten. Partinin hukuki varlığını koruyup açık tutuyorsunuz ama fiilen çalışmasını engelliyorsunuz ve bir taraftan Türkiye’de siyasetin işlediğini gösteriyorsunuz, diğer taraftan da çalışmalarından hoşnut olmadığınız bir partinin faaliyetlerini engelliyorsunuz. Yeterli gelmemiş olacak ki Bahçeli, HDP’nin temelli kapatılmasından bahsediyor. Ak Parti’de ve Erdoğan’da HDP’yi kapatma gibi bir eğilimin olduğunu düşünmüyorum. Bugüne kadar bu konuyla ilgili herhangi bir görüş dile getirmediler. HDP’ye yönelik çok ağır bir dil kullanmalarına rağmen kapatmaya yönelik herhangi bir ifadeleri yok. Bahçeli’nin ifadesi, HDP’den ziyade bence iktidara yönelmiş bir ifade veya iktidar ortağına yönelmiş bir ifade.

    'Yeni bir Kürt partisi teveccüh görmez'

    • Yeni bir partinin kurulacağı hep konuşulan bir kavram. Sadece HDP varmış gibi bir algı var Türkiye kamuoyunda ama Kürt adını da taşıyan, hedefini Kürt seçmenlerini de koyan 6-7 parti daha var. Türkiye siyasetinde olduğu gibi, Kürt siyasetine baktığınız zaman da burada bir parti bolluğu var. Yeni bir parti ve özellikle iktidarın kurgusuyla oluşturulmuş intibasını taşıyan bir partinin herhangi bir şekilde seçmen nezdinde teveccüh göreceğine bir ihtimal vermiyorum. Böyle bir parti belki çok zorlanarak kurulabilir ama böyle bir parti kurulsa bile şuan ki koşullarda bu parti tabela partisi olmaktan başka bir anlam ifade etmez.
    Etiketler:
    Diyarbakır, Ziyaret, HDP, MHP, Gülşen Orhan, Devlet Bahçeli, Vahap Coşkun, Dicle Üniversitesi
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yazı tura atıldıktan sonra Trump, Michie Stadyumu’nun Ordu tarafında, etrafı maskeli öğrencilerle çevrili stantlara girdi.
    Trump, Ordu-Donanma maçı için son kez yazı tura attı
    Karikatür
    'Sputnik V aşısının itibarsızlaştırılması için yurt dışından kaynak ayrılıyor, bunu detaylı olarak biliyoruz'
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet