Vahap Coşkun, Gülşen Orhan'ın Diyarbakır temaslarını yorumladı: Siyasi nabzı tutmak için rutin görüşmelerdi

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Vahap Coşkun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'ın Diyarbakır'daki temaslarını yorumlayarak "Bölgedeki siyasetin nabzını tutup havayı koklamak için yapılmış temaslardı. Ama bu bile MHP’yi rahatsız etmiş olabilir" dedi.