HDP'li Sakık: Bizim sırtımızdaki ateş diğer partilerin üzerinde olsa 1 saat dayanamazlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 'HDP kapatılsın' sözleri ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun TBMM’de HDP’yi hedef alan sözlerini HDP 24. Dönem Milletvekili Sırrı Sakık RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı.

Sakık'ın açıklamalarının satırbaşları:

'Bu kadar seviyesiz bütçe tartışması olmadı'

“Çok uzun zamandır parlamentodayım, demokratik siyasetin içerisindeyim ama bu kadar seviyesiz bütçe görüşmesini ilk defa görüyorum. Bu tükenmişliğin belirtisidir. Süleyman Soylu’un saldırması, Devlet Bahçeli’nin ve Semih Yalçın’ın açıklamaları, tükenmişliğin saldırısıdır. Biz uzun yıllardır demokratik siyasette hayat bulmak için çok ağır bedeller okuyarak geldik. 30 Yıldır partiler kapatılıyor, partimiz kapatılıyor, devlet ezberini hiç bozmuyor. 1990’larda, 1993’lerde ne yapmışsa yıl olmuş 2020 hala aynı şeyleri yapmaya çalışıyor. O tarihlerde bizim dokunulmazlıklarımızı kaldırdıkları gün ben, 'Burada sayılsa çoğunluğunuz var. Biz haklı bir davanın savunucularıyız. Belki tutuklanırız, gideriz demir yığınları arasında kalırız ama biz er geç bir gün geri döneceğiz ama siz tarihin çöplüğünde olacaksınız' demiştim. Biz döndük, geldik, ağır bedeller ödedik. O gün ellerini kaldıranların hiçbiri parlamento olamadı.”

'9 partimiz kapatıldı, bu da kapanırsa yine yenisini açarız'

“HDP’ye kadar gelen süreçte 9 parti kapatıldı. Bizim sırtımızdaki bu ateş, AKP, MHP veya CHP’nin de sırtında olsa emin olun bunlar bir saat siyaseti götüremezler ama Kürtler inat ediyor. Kürtler diyor ki, 'Biz demokratik siyasete inanıyoruz, bizi kapatırsanız yeni bir parti açarız. Alfabedeki 29 harf tükenirse biz dışarıdan yeni bir harf satın alır yeni bir parti kurarız.'”

'Bunlar haberci ya da gazeteci değil bunlar tetikçi'

“ATV yayınında logomuzu değiştirip ağaçların yerine el bombası koymuşlar. Bunlar haberci ya da gazeteci değil bunlar tetikçi. O ağacın, o iki elin arasına konulan bombalar, genel merkezimize bırakıldı ve yerle bir oldu. Yaşamını yitirenler oldu. Ben saniyelerle kurtuldum. O bombaların mağduru biziz.”