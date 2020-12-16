Doktor eşini Kovid-19'dan kaybeden hemşire Ertuğrul: Uğur geri gelmeyecek ama sağlık çalışanlarının hakları verilsin

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Uğur Ertuğrul'un emekli hemşire eşi Muhteber Ertuğrul, "Uğur geri gelmeyecek ama diğer sağlık çalışanları için destek istiyorum. Bize sadece başsağlığı telefonları geliyor, minnettarız, ama bir süre sonra o kalabalık etrafınızdan çekiliyor ve siz baş başa kalıyorsunuz acılarınızla" dedi.