Eski belediye başkanı, 1.3 milyon kez izlenen iktidar ve muhalefete şarkılı tepki gösterdiği videonun hikayesini anlattı

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Kırşehir'in Köseli ilçesinin eski belediye başkanı Mehmet Sağlam, 'Sayın Bahçeli 'Çırpınırdı Karadeniz' ile, Sayın Kılıçdaroğlu 'İzmir'in Dağlarında Çiçekler Açar' ile, Sayın Cumhurbaşkanım 'dombra' müziği ile karın doymuyor' diyerek çektiği ve 13. milyon kez izlenen videoyu anlattı.

Kırşehir'in Köseli ilçesinde 2009 ile 2014 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Mehmet Sağlam'ın, "Sayın Bahçeli 'Çırpınırdı Karadeniz’ ile, Sayın Kılıçdaroğlu 'İzmir'in Dağlarında Çiçekler Açar' ile, Sayın Cumhurbaşkanım 'dombra' müziği ile karın doymuyor, kurban olduğum" diyerek çektiği video sosyal medyada 1.3 milyon kez izlenmişti. Sağlam, o videonun hikayesini RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'na anlatarak şunları söyledi: 'Ben çiftçi olarak çöp toplamaya razıyım' Ben Anadolu çocuğuyum ve ayakta durmaya çalışıyorum. 'Dombra' müziği, 'Çırpınırdı Karadeniz' türküsüyle ve 'İzmir'in Dağlarında Çiçekler Açar' diyerek hayvancılık yürümüyor, karın da doyurmuyor. İnternete koyduğum videoyu 1 milyon 300 bin kişi izlemiş. Hane başına 5.5 kişiden 8 milyona yakın insan eder. Partilerin müzikleri çok güzel ama biz bunlarla bir yere varamayız. Çiftçi geçinemiyor, zor durumda. Ben çiftçi olarak, sokaklardaki çöpleri toplamaya razıyım. 'Süt fiyatına Ankara'da çay bile yok' 2009-2014 yılları arasında AK Parti'de siyaset yaptım, sonra Demokrat Parti'ye geçtim. Şuan hiçbir partiye oy vermek istemiyorum. Üst tabaka çok rahat, en alt tabaka da biraz rahat ama orta kesim perişan. Ne sağlıktan yararlanabiliyoruz ne yeşil kart alabiliyoruz. Sütün fiyatı 2 TL 30 kuruş, Ankara'da o fiyata çay bile yok. Ekrem Pakdemirli'ye zamanında çok oy verdim ama oğlu, şu anki Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli bu işten anlamıyor. Ayıp değil, çekilsin kenara. Önceki Tarım Bakanı Faruk Çelik'ten memnunduk. 600 milletvekili var ve 25 bin TL maaş alıyorlar. Bir komisyon kurun da çiftçinin haline bir bakın.