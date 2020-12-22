Fikret Bila açıkladı: Millet İttifakı, Ocak ayında atağa kalkmayı planlıyor

Tecrübeli gazeteci Fikret Bila, Ankara kulislerinde konuşulan son gelişmeyi RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında anlattı. İşte Bila’ya göre Millet İttifakı’nın erken seçim stratejisi:

“Millet ittifakının Ocak ayında atağa kalkma planı var. Güçlendirilmiş parlamenter sistemin çerçevesi Millet ittifakı partilileri tarafından bir araya gelinerek saptanacak ve o çerçevenin gerektirdiği anayasa değişiklikleri belirlenecek. Bütün muhalefet partileri davet edilecek. Ortak bir metin oluştuktan sonra Kılılçdaroğlu kamuoyuna açıklayacak ve hükümeti seçim için tekrar zorlayacak. Her parti kendi çalışmasını yaptı ve tek metine dönüşecek sonrasında da Kılılçdaroğlu açıklayacak.”

