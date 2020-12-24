Son genelgeyle pandemide 'meslek hastalığı' sorunu çözüldü mü?

Prof. Alp Ergör, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının vazife malulü sayılacağına ilişkin genelge hakkında "Burada illiyet bağı yani virüsün görev başında mı yoksa dışarıdan veya aile arasında mı kapıldığı önem kazanıyor. Bunun tespiti de çok zor olacak. Asıl olan sağlık çalışanlarını alanda korumaktır" dedi.