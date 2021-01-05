Prof. Kalaycıoğlu: Son atamayla, Boğaziçili kendisini kul köle gibi hissetti

Boğaziçi Üniversitesi'nde uzun süre ders vermiş olan Prof. Ersin Kalaycıoğlu, Prof. Melih Bulu'nun rektörlüğe atanmasına ilişkin "Boğaziçi'nin bir kültürü vardır. Bu atama; kâle alınmamak, dikkate alınmamak, insan yerine konulmamak; hatta bir nevi orada çalışan kullar, köleler muamelesi görmüş olmak gibi bir duygu yaratmış durumda" yorumunu yaptı.