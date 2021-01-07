ABD’de Kongre’yi basan gruplar kim?

ABD’de Başkan Trump’ın çağrısıyla Kongre’ye doğru yürüyerek işgal girişiminde bulunan grupların fotoğraflı analizi RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında program editörü Uğur Koçbaş tarafından yapıldı.



Konfederasyon savunucuları: Protestocular ellerinde ABD iç savaşı öncesinde güneydeki 12 eyaletin bayrağı olan “Konfederasyon Bayrağı” ile Kongre’ye girdi. Böylece ABD’nin birliğinin sembolü olan Kongre’de ilk kez kölelik dönemini hatırlatan bu bayrak görülmüş oldu. Bayrağı tutan kişinin arkasındaki tablolardan biri köleliğin kaldırılmasında önemli rol oynayan ABD’li siyasetçi Charles Sumner.

© REUTERS / Mike Theiler ABD Kongre binasına giren protestoculardan bazıları binanın içindeki anları görüntülediler. Güvenlik görevlileri zaman zaman çekimlere müdahale etmedi.

Proud boys: 2016’da kurulan Proud Boys, aşırı sağcı, göçmen karşıtı, tamamı erkeklerden oluşan bir grup. Trump’ın kendilerine destek verdiği tweet mesajıyla ülke genelinde popüler oldular. Proud Boys'un lideri Enrique Tarrio olaylardan önce gözaltına alınmıştı.

Evanjelistler: ABD’de Demokratlar’ın iktidarı ele geçirmesi durumunda “dinin elden gidebileceğini” savunan grup... Pew araştırmasına göre beyaz evanjelist Hristiyanların yüzde 81’i Trump’a oy veriyor.

Qanon: Liderleri dünkü protestolarda en çok dikkat çeken isim olan ve kürklü kıyafetiyle çok dikkat çeken Jake Angeli. ABD’de derin devlet oluşumu olduğunu iddia ediyorlar. Demokratların şeytana taptığını ve çocuk tacirliği yaptığını, ABD’nin gizli Müslümanlar tarafından yönetildiğini savunuyorlar. Q yazılı logolar ve tişörtler giyiyorlar.

© AFP 2020 / SAUL LOEB ABD- Kongre- protesto

Nationalist Social Club: ABD’de faaliyet gösteren en büyük Neo-Nazi grubu. Gamalı haç yasak olduğu için SS sembolleri içeren farklı bir logo kullanıyorlar.