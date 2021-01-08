Dünyada hangi ülke ne kadar aşılama yaptı? Türkiye geç mi kaldı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "50 milyon doz Çin menşili aşı için kesin anlaşma yapmış ve 3 milyon dozluk ilk bölümünü depolarımıza teslim almış durumdayız. Ayrıca Pfizer aşısı için 4,5 milyon doz garanti ve 30 milyon doza kadar anlaşmamız imzalandı" açıklaması yaptı. Türkiye’de Çin aşısının Faz-3 testlerinin ardından aşılama başlayacak. Peki Türkiye bu konuda geride mi kaldı?



RS FM’de yayınlanan Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında program editörü Uğur Koçbaş dünyada aşılamada son durumu anlattı:

Son yayınlanan tabloya göre dünyada ABD, Çin, İsrail, İngiltere gibi ülkeler aşılara en hızlı onayı verip vatandaşlarına uygulamaya başlayan ülkeler olarak dikkat çekerken, Almanya, İtalya, Fransa ve İspanya gibi Avrupa ülkelerinde ise aşılananların sayısı sadece birkaç yüz bini buldu.

7 Ocak itibariyle aşılanan kişilerin sayısı dünya genelinde 17.13 milyon oldu: