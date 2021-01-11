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    Akşam Postası

    Boğaziçili Buse: 'Yuh yuh' türküsüyle rektöre itiraz ettim diye ‘vitrin mankeni’ diyenleri şikayet ettim

    Akşam Postası
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    Boğaziçi Üniversitesi’ne Melih Bulu’nun rektör olarak atanması sonrasında protesto gösterilerine başörtülü olarak katıldığı için 'vitrin mankeni' diye hedef gösterilen Buse Büyükkeskin “Suç duyurusunda bulundum. Burası Boğaziçi burada her görüşe saygı var. Biz buradayız birlikteyiz tek seslilikten hiçbir şey çıkmaz, çok sesli olmalıyız” dedi.

    Boğaziçi Üniversitesi’ne Melih Bulu’nun rektör olarak atanması sonrasında kampüsteki protesto gösterilerine başörtülü olarak katıldığı için 'vitrin mankeni' diye sosyal medyada hedef gösterilen Buse Büyükkeskin RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına katıldı. Türk Dili ve Edebiyatı öğrencisi Büyükkeskin, “Bugün bana edilen hakaret için suç duyurusunda bulundum. Burası Boğaziçi burada her görüşe saygı var. Biz buradayız birlikteyiz tek seslilikten hiçbir şey çıkmaz, çok sesli olmalıyız” dedi.

    İşte ikinci sınıf öğrencisi Buse Büyükkeskin’in Atilla Güner’le Akşam Postası’na yaptığı açıklamalar:

    “Boğaziçi'nin tüm bileşenleri olarak demokratik yollarla, seçimle belirlenmiş rektör istiyoruz. Rektörümüzü kendimiz seçmek istiyoruz. Sesimizi duyurabilmek için yürüyüş, eylem sosyal medya gibi bir çok etkinlik yaptık. Bunlardan birisinde de Mahsuni Şerif'in “Yuh Yuh” türküsünün sözlerini uyarladık. Benim bu konuda görünür olmam bu video üzerinden oldu. Biz zaten sesimizi duyurmak için böyle yöntemler deniyoruz o yüzden videonun yayılmasında hiçbir sorun yok ''vitrin mankeni, militanlarla iş birliği yapıyor bunu ajanstan getirmişler'' şeklinde beyanla hedef gösterildim.

    ''Benim için 'ajanstan getirmişler' dediler''

    “Orada başörtülü birisi barınamaz, barınıyorsa eğer onu ajanstan getirmişler, videoda görünsün diye getirmişlerdir” dediler. Aslında Boğaziçi böyle bir ortam değil, anlatmaya çalışıyoruz ama nedense pek inanılmıyor. Ben şimdiye kadar başörtülü olduğumdan dolayı arkadaşlarımdan, bölümdeki arkadaşlarımdan ya da tanımadıklarımdan ayrımcı bir muameleye maruz kalmadım. Böyle bir algı yaratmaya çalışıyorlar diye düşünüyorum. Pek çok hakaret içeren, cinsel tacize varacak mesajlar aldım ama çok fazla destek mesajı da aldım. Yıl oldu 2021. Keşke başörtüsü veya fikirler sorun olmaktan çıksa. Twitter gibi mecralarda oturduğu yerden insanları hedef haline getirmek çok kolay. En azından bir yaptırımı olmalı. Ben Twitter'da, ''mahkemede görüşürüz'' yazdım ama çok dalga geçildi. Hakkımı arayabileceğim en hukuki alan burası.

    'Hep beraber olursak kazanırız'

    Sonuçlanır ya da sonuçlanmaz bilemiyorum ama bir şekilde sesimizi duyurmamız gerekiyor. Bu söylenenlerin yanlış olduğunu, suç olduğunu bilmeleri gerekiyor. Ben bu işin peşini bırakmayacağım umarım adaletli bir son olur. Videoda sadece başörtü değil LGBT üzerinden de saldırılar oldu. Bizim talebimizi başka yöne çekmek için her türlü şeye başvuruyorlar. Biz buradayız, hep beraberiz ve Boğaziçi'nde kimse birbirini hedef göstermiyor. Hep beraber olursak, dayanış içerisinde olursak, kazanabileceğimizi düşünüyorum. Tek seslilikten bir şey çıkmaz, çok sesli olmamız gerekiyor. Hep beraber olmamız gerekiyor diye düşünüyorum.”

    Etiketler:
    Protesto, Kayyum, Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi
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