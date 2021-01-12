Aile Hekimleri Derneği: Buzdolaplarımızda aşı için yer yok, aşı günlük gelecek, yoğunluk olursa bulaşıcılık artabilir

İşte Aile Hekimleri Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Tamur’un açıklamasından satırbaşları:
- Yaklaşık 3 milyon civarında aşımız var şuan elimizde. Halkımızın öncelikle Aile Hekimlikleri’nde aşılama yaptıracaklarını tahmin ediyoruz ve bu yüzden yoğun bir dönem yaşayacağımızı düşünüyoruz.
- Buradaki sıkıntıların bir tanesi aşıların nerde saklanacağı. bizim buradaki buzdolapları ev tipi buzdolabı ve içleri var olan aşılarla dolu. Bu yüzden Bakanlık ve müdürlükler aracılığıyla günlük aşı yollanacağını anlıyoruz. Bizden randevu alan kişi sayısı kadar aşı yollanacak her gün.
Hangi yaş grubuna aşı yapılacak?
- Yaşlı insanlar E-Nabız gibi uygulamalara bakamıyor. Özellikle belirli bir kuşağın akıllı telefonla hiçbir ilişkisi yok. Bize gelip soruyorlar ama böbrek nakili bir hastamıza bile grip aşısının çıkmadığını biliyorum. Ben o hastaya muhtemelen COVİD-19 aşısı da yapamayacağım muhtemelen.
- Elimizde bulunan 3 milyon doz aşıyı bir hafta içerisinde yaptığımızı düşünürsek bir hafta içerisinde yeni aşı gelmezse 15 gün aşısız bir dönem geçireceğiz. Bizim hastalarımız 65 yaş üstü ve 18 -49 yaş arası kronik rahatsızlığı olan bireyler olacak.
- Yaşlı bakımevleri, rehabilitasyon merkezleri, koruma evleri gibi yerlere il ve ilçe sağlık müdürlüklerince gezici ekipler aşılama yapacak. Asker, Polis ve Jandarma gibi personellere de kendi kurumlarındaki aşı merkezlerinde yapılacak.
Aşı merkezleri kurmak gerekiyordu
- Vatandaş E-Nabız üzerinden kendisine aşı gelip gelmediğini öğrenebilecek ama uygulamayı kullanamıyorsa 182 ve 184 arayarak öğrenebilecek. Aynı zamanda buradan randevu da alabilecekler.
- Randevu vatandaşın talebine bırakılmış durumda. Vatandaş nereden randevu almak istiyorsa oradan alabilecek. Bu biraz sorun olabilir çünkü Aile Sağlık Merkezleri büyük değil. Genelgede kişileri 30 dakika bekletin deniliyor.
- Bizlerin de sorumluluğu arttı çünkü aşıyı yapan sorumludur, Bakanlık sorumlu değildir. Aile Sağlık Merkezlerinin kapasitesi yetersiz olursa beklenen hızda aşılama aynı zamanda bulaşmayı da arttıracak bir şey olacak.
- Beklenen hızda aşılamayı yapmaya kalkarsak çok kişiyi temas haline getireceğiz çünkü aşı yapılmadan önce ve aşı yapıldıktan belirli bir süre sonra yani 10-15 gün kadar antikorlar oluşmayacak dolayısıyla hastalığa karşı insanlar daha hassas olacaklar.
- Esas yapılması gereken aşı merkezleri kurabilmekti. Okul, konteyner gibi sırf bu iş çin ekipler oluşturulabilirdi ama bakanlık bu tercihi yapmadı. Kalabalık olacak diyoruz ama sağlıkçılar birbirlerine uyguladığı zaman zaten aman aman çok fazla aşı kalmayacak. Kalabalık olacak kadar aşımız da yok. Vatandaşlar gelip, eli boş dönecek gibi duruyor bir süre.
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