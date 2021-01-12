Aile Hekimleri Derneği: Buzdolaplarımızda aşı için yer yok, aşı günlük gelecek, yoğunluk olursa bulaşıcılık artabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs salgınına karşı aşılamanın perşembe ya da cuma günü başlayacağını açıklamıştı. Türkiye genelindeki 27 bin aile sağlık merkezinde görevli hekimleri temsil eden Aile Hekimleri Derneği’nden Mustafa Tamur, aşılama konusunda son gelişmeleri ve yaşanabilecek sıkıntıları RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı.