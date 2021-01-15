Tayfun Devecioğlu, Türkiye’nin ilk hafta sonu gazetesi Oksijen’i anlattı, tüm gazetecilere çağrı yaptı

Türkiye’nin ilk hafta sonu gazetesi olarak raflardaki yerini alan Oksijen'in kurucularından Tayfun Devecioğlu, ''Türk medyasına bir soluk olacağını tahmin ediyorum. Bütün gazeteci arkadaşlara sesleniyorum. Benim iyi haberim var diyen arkadaşlar haberlerini getirsinler, telifini ödeyelim onlar da Oksijen’in bir parçası olsunlar” dedi.

Türk basınının tecrübeli ismi Zafer Mutlu’nun öncülüğünde gazeteciliğin önemli isimlerini bir araya getiren Oksijen, Türkiye’nin ilk hafta sonu gazetesi olarak raflardaki yerini aldı. Gazetenin kurucularından Tayfun Devecioğlu, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu. Devecioğlu, “Bir süre sonra kendi mesleğimize dönme imkanı bulduk. Heyecanlıyız. Türk medyasına bir soluk olacağını tahmin ediyorum. Bütün gazeteci arkadaşlara sesleniyorum. Benim iyi haberim var diyen arkadaşlar haberlerini getirsinler, telifini ödeyelim onlar da Oksijen’in bir parçası olsunlar” dedi.



İşte Devecioğlu’nun Atilla Güner’le Akşam Postası’na özel açıklamaları:

Muhalif ya da yanlı medya gibi kendimizi öyle bir yere konumlandırmıyoruz. Günlük gazetelerin temposuna yetişmek zor, biz haftalık tempoda olan olayları daha derinlemesine analiz etmek, günlük gazetelerin alanlarının dışında olan alanlarda haberler, yorumlar ve analizlere yer vermek istiyoruz.

Financial Times ile özel anlaşma

Financial Times’ın haberlerini Türkiye'de yayınlama hakkını içeren bir anlaşma yaptık. Biz, Oksijen olarak Financial Times'ın içeriğinin yüzde 90'ına erişip oradan seçeceğimiz haberleri her cuma günü gazeteye basma hakkına sahibiz.

Ayrıca Project Syndicate ile bir anlaşmamız var. Dünyadaki bilim insanları, etkili ekonomistler, eski devlet adamlarının yer aldığı bilginin paylaşımını kolaylaştırmaya yönelik ticari bir platform. Dünyadaki yüzlerce gazete bu platforma üye. Daron Acemoğlu, Nouriel Roubini, Mohamed El Erian gibi dünyaca ünlü isimlerin yazıları Oksijen’de yer alacak.

'Haberi olan Oksijen'e getirsin'