Saldırıya uğrayan Özdağ: Türkiye'yi durumdan vazife çıkartan mafya ve çete bozuntularının ülkesi haline getirmeyelim

Sayın Bahçeli'ye aynı soruyu bunun için de sorayım: Semih Yalçın'ın bu ifadesi ahlaki mi? Bu sözlere saygı duymak zorunda mıyız? Bıraksın bunları bana geçmiş olsun desin. 12 Eylül öncesi 5 yıl Ülkü Ocakları'nda yöneticilik yaptım. Benim geçmişim tertemiz. Akademide liderlik yaptım, 7 yıl idamla yargılandım, 17 yıl Muhsin Beyle beraber kendisi yokken Türkeş Beye yardımcı oldum. Muhsin Beyle 17 çalıştım. Delil varsa, belge varsa konuşsun. Bilgi yok, belge yok, delil yok 'İyi olacak, Gelecek olacak, Deva olacak, Pensilvanya projesi bunlar' diyor. Çok güzel bir cümlesi var 'Her eleştiriye saygı duyarız ama eleştiri ahlaki ise, hukuki ise.' Bu kritere hepimiz uyalım. Bahçeli de uysun ve şunu söylesin eğer söylerse bu tür provakasyonlara hiçkimse teşebbüs edemez. Ne delillerden bahseder, ne Türkiye'de başkalarının operasyonları olur, ne Gezi olayları olur, ne 6-8 Ekim olayları olur. Selçuk Özdağ, Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu'na yapılan bu saldırıları kınayacak. Amasız fakatsiz kınayacak. Tecrübeli bir sayesetçidir. Atlayacak Orhan Uğuroğlu'nun evine gidecek. Sonra arkasında kim varsa ortaya çıkartacak, hükümet de ellerinde. Bize yapılan saldırılan arkasında kim varsa çıkartmalı.