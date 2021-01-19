AK Parti Çorum İl Başkanı Erdoğan'a neden 'Burası dünyanın merkezi' dedi? Bu iddianın kaynağı ne?

RS FM'de yayınlanan Atilla Güner'le Akşam Postası programının editörü Uğur Koçbaş, Çorum'un dünyanın merkezi olduğuna ilişkin iddiaları değerlendirdi.
Koçbaş, yayında şu bilgileri paylaştı:
- ABD'li fizikçi Andrew J. Woods tarafından 1973 yılında yapılan hesaplamalara göre, dünyanın coğrafi merkezi Ankara'nın 150 kilometre güneydoğusu olarak belirlenmişti.
- 2003'te Holger Isenberg tarafından küresel dijital yükselti modeliyle yapılan yeni bir hesaplamayla ise dünyanın merkezi Çorum olarak açıklanmıştı. İşte bilginin Vikipedi'de yer almasının ardından 2016'da Çorum ile ilgili tartışma alevlendi.
- Konuya kaynak gösterilen Isenberg, Uluslararası Mars Topluğu Kongresi'nde konuşmacı olarak katılan ve Mars'a takıntılı bir yazılımcı. Herhangi bir bilimsel makalesi de bulunmuyor.
- Jeologlar da dünyanın coğrafi merkezi diye bir kavramın olamayacağını söylüyor.
- Buna rağmen Anadolu Ajansı'nın o dönemde bunu haber yapmasının ardından Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Hürriyet Meydanı'nda bir basın açıklaması yapmış ve bu hesaplamanın Çorum'da turizme büyük katkı sağlayacağını açıklamıştı.
- Çorum'un birçok yerinde de bu iddia tabelelarda halen yer almaya devam ediyor.
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