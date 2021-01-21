Prof. Bahadır Erdem: 12 Eylül öncesi döneme mi döneceğiz? Oy için değer mi?

Prof. Bahadır Erdem’in Atilla Güner’le Akşam Postası’na açıklamaları şu şekilde:

'Suni gündem yaratıyorlar'

“Sayın Bahçeli, ''neye mal olursa olsun Cumhur ittifakı devam edecek'' dedi. Bu gerçekten neye mal olursa olsun sözünü insan merak ediyor. Ne demek neye mal olursa olsun? Millet ittifakı tamamıyla akıl işbirliğidir. Partilerin farklı bakış açıları, farklı programları ve farklı geçmişleri olabilir ki var ama millet için çalışıyoruz, milletin geleceği için çalışıyoruz. Bundan daha büyük beka problemi yoktur. Bu benim Türkiye için en büyük benimsediğim beka problemimdir. Türkiye'nin gençlerinin hayatlarını yurtdışında kurmak istemeleri. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti kendi evlatlarının güvencesini veremeyecek bir ülke ve millet midir? Bu iş birliği akılcı bir işbirliği. Bütün bunları da devamlı konuşup duruyorlar ekonomi konuşulmasın diye, hayat pahalılığı konuşulmasın diye, vatandaşın gerçek derdi konuşulmasın diye. Türkiye'de vatandaşın dayanma imkanının kalmadığı ekonomik kriz konuşulmasın diye suni gündemler yaratılıyor. Suni gündemi siyasetçiler ve parti liderleri yaratıyor, sosyal medya da buna uyuyor sonrasında da saldırılar oluyor.

'Bu dilden vazgeçelim'

1980 öncesinde akademisyenlerin, gazetecilerin üzerlerine saldırılıp sopalarla vurulduğu dönemlere mi gireceğiz? Oy için değer mi? iktidar için demez, hiçbir şey için değmez bu ülkeyi bu noktaya getirmeye. İyi Parti'nin genel başkan yardımcısı, hem bir bir akademisyen hem de 3 çocuk babası olarak diyor ki bu dilden vazgeçelim. Herkesi teröristlikle suçlamayalım. Gerçek teröristler arada kayboluyor. Herkes FETÖ derseniz FETÖ'nün teröristi arada mutlu oluyor, herkese PKK'lı derseniz gerçekten PKK'yı destekleyen mutlu oluyor çünkü arada kaynıyor.''